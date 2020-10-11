Gupse Özay hamile mi? Barış Arduç ile evlenen Gupse Özay hamile olduğu iddialarına yanıt verdi!

Üç ay önce kendisi gibi oyuncu olan Barış Arduç ile nikah masasına oturan Gupse Özay'ın hamile olduğu öne sürüldü.
"BEBEK" AÇIKLAMASI
Habertürk'ün haberine göre oyuncu Gupse Özay, söylentileri yalanladı. Özay, "Hamile değilim ama çok istiyorum" ifadelerini kullandı.
36 yaşındaki Özay'ın geçtiğimiz aylarda da hamile olduğu iddia edilmişti. Oyuncu, hemen anne olmak istediğini ancak şu anda hamile olmadığını dile getirmişti.
"VAKTİ GELDİĞİNDE SİZİNLE PAYLAŞIRIZ"
Barış Arduç, geçtiğimiz senelerde 'evlilik' iddiaları hakkında şunları söylemişti: Günü geldiğinde haberiniz olur. Ben bu konuları çok konuşmayı sevmiyorum. Vakti geldiğinde sizinle paylaşırız. Mutluluk paylaştıkça çoğalan bir şeydir.