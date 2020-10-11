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mi? ile evlenen Gupse Özay hamile olduğu iddialarına yanıt verdi!

ile 'un sürpriz nikahı gündemine gibi düşmüştü. Evliliklerinin yankıları sürerken Barış Arduç ile Gupse Özay hakkında bir sürpriz iddia daha ortaya atıldı. Gupse Özay olduğu hatta bebeklerinin cinsiyetinin de geçtiğimiz gün belli olduğu iddia edildi. Apar topar masasına oturan güzel oyuncu Gupse Özay hakkında çıkan hamile haberlerine yanıt verdi... İşte Gupse Özay hamile iddiasının ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 11.10.2020 15:38 Son Güncelleme: 11.10.2020 16:31 ABONE OL
Gupse Özay hamile mi? Barış Arduç ile evlenen Gupse Özay hamile olduğu iddialarına yanıt verdi!

Üç ay önce kendisi gibi oyuncu olan ile masasına oturan 'ın olduğu öne sürüldü.

Gupse Özay hamile mi? Barış Arduç ile evlenen Gupse Özay hamile olduğu iddialarına yanıt verdi!

6 yıldır birlikte olan ile , temmuz ayında dünyaevine girdi.

Gupse Özay hamile mi? Barış Arduç ile evlenen Gupse Özay hamile olduğu iddialarına yanıt verdi!

Uzun bir süredir aşk yaşayan çiftin bekledikleri iddia edildi.

Gupse Özay hamile mi? Barış Arduç ile evlenen Gupse Özay hamile olduğu iddialarına yanıt verdi!

"BEBEK" AÇIKLAMASI

Habertürk'ün haberine göre oyuncu , söylentileri yalanladı. Özay, " değilim ama çok istiyorum" ifadelerini kullandı.

Gupse Özay hamile mi? Barış Arduç ile evlenen Gupse Özay hamile olduğu iddialarına yanıt verdi!

36 yaşındaki Özay'ın geçtiğimiz aylarda da olduğu iddia edilmişti. Oyuncu, hemen anne olmak istediğini ancak şu anda hamile olmadığını dile getirmişti.

Gupse Özay hamile mi? Barış Arduç ile evlenen Gupse Özay hamile olduğu iddialarına yanıt verdi!

"VAKTİ GELDİĞİNDE SİZİNLE PAYLAŞIRIZ"

, geçtiğimiz senelerde '' iddiaları hakkında şunları söylemişti: Günü geldiğinde haberiniz olur. Ben bu konuları çok konuşmayı sevmiyorum. Vakti geldiğinde sizinle paylaşırız. Mutluluk paylaştıkça çoğalan bir şeydir.

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Gupse Özay hamile mi? Barış Arduç ile evlenen Gupse Özay hamile olduğu iddialarına yanıt verdi!
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