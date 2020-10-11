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Koronavirüsü yenen Prof. Dr. yaşadıklarını anlattı… Dua ile gelen şifa!

Prof. Dr. , geçtiğimiz ay koronavirüsle mücadele etmişti. Hatipoğlu, geçen cuma sabahı atv’de yayınlanan programında sağlığına nasıl kavuştuğunu anlattı. Nihat Hatipoğlu, “İlk günler çok endişe verici bir sağlık tablom vardı. Ama benim için dua edenlerin gücünü hissettim. Bir anda tablo olumlu yönde gelişti. Doktorlar bile bu duruma hayret etti. Bu ani değişimi sizin dualarınıza bağlıyorum” deyip ekledi: “Hastalığım sürecinde olumsuz yorum yapanlar için üzüldüm ama onlara bile hakkımı helal ettim.” GÜNAYDIN köşe yazarı bugünkü yazısında Nihat Hatipoğlu’nu kaleme aldı. İşte o yazı…

YÜKSEL AYTUĞ YÜKSEL AYTUĞ
Giriş Tarihi: 11.10.2020 08:54 Son Güncelleme: 11.10.2020 09:02 ABONE OL
Koronavirüsü yenen Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu yaşadıklarını anlattı… Dua ile gelen şifa!

Cuma sabahı Prof. , ATV'deki sezonun ilk programında izleyicilerin sorularını yanıtlarken bir hanımefendi aradı. Dedi ki: "Hocam öncelikle çok geçmiş olsun. Siz hastalandığınızda ben rüyamda Eyüp Sultan Hazretleri'nin sizin için şifa duası ettiğini gördüm. Onu görünce sağlığınıza kavuşacağınıza inandım. Bunu size söylemeyi borç kabul ettim. Hakkınızı helal eder misiniz?" Nihat Hocamız yanıtladı:

Koronavirüsü yenen Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu yaşadıklarını anlattı… Dua ile gelen şifa!

"Etmez olur muyum hanımefendi? Ben hastalığım süresince ölmemi arzu edenlere bile hakkımı helal ettim. Tabii ki üzüldüm. Ama kendim için değil, onlara bir faydam dokunmadığını gördüğüm için üzüldüm.

Koronavirüsü yenen Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu yaşadıklarını anlattı… Dua ile gelen şifa!

Ben öleceğim de siz dünyaya kazık mı çakacaksınız? Siz ve sevdiklerinizin de hasta olmayacağının bir garantisi var mı? Hepinize hakkımı helal ediyorum. Sizden ahirette de hesap sormam. Allah sizleri de doğru yola soksun diye dua ederim sadece."

Koronavirüsü yenen Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu yaşadıklarını anlattı… Dua ile gelen şifa!

Nihat Hoca, hastalık süreciyle ilgili olarak da ilk kez ekrandan açıklamada bulundu. "İlk günler çok endişe verici bir sağlık tablom vardı.

Koronavirüsü yenen Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu yaşadıklarını anlattı… Dua ile gelen şifa!

Ama benim için dua edenlerin gücünü hissettim. Bir anda tablo olumlu yönde gelişti. Doktorlar bile bu duruma hayret etti. Tabii ki ben ve doktorlar iyileşmem için elimizden geleni yaptık. Ama ben bu ani değişimi sizin dualarınıza bağlıyorum."

Koronavirüsü yenen Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu yaşadıklarını anlattı… Dua ile gelen şifa!

Koronavirüsün şu an aşısı yok. Ama tıbbi müdahaleleri destekleyen bir devası var: Moral ve dua... Bir kez daha geçmiş olsun Hocam...

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Koronavirüsü yenen Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu yaşadıklarını anlattı… Dua ile gelen şifa!
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