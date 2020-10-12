Haberler Günaydın Haberleri Deniz Akkaya'dan Hadise'ye kavgada bile söylenmeyecek sözler! Deniz Akkaya hızını alamadı Hadise'ye "Kötü bir Replika" dedi...

'dan 'ye kavgada bile söylenmeyecek sözler! Deniz Akkaya hızını alamadı Hadise'ye "Kötü bir " dedi...

geçtiğimiz haftalarda fenomen ile polemiğe girmiş ikilinin canlı yayındaki kavgaları mahkemeye taşınmıştı. Deniz Akkaya bu sefer de şarkıcı 'ye laf attı. Ünlü isimlerin paylaşımlarında çıplaklığa yer vermelerinin konuşulduğu programda Deniz Akkaya'nın Hadise çıkışı gündem oldu. Deniz Akkaya'nın Hadise ile ilgili "Kötü bir " sözleri sosyal medyada en çok konuşulanlardan oldu. Bakın Deniz Akkaya 'yi hangi ünlü yıldızın kötü bir taklidi olmakla suçladı...

Giriş Tarihi: 12.10.2020 11:26 Son Güncelleme: 12.10.2020 11:38 ABONE OL
Deniz Akkaya'dan Hadise'ye kavgada bile söylenmeyecek sözler! Deniz Akkaya hızını alamadı Hadise'ye Kötü bir Replika dedi...

geçtiğimiz haftalarda fenomen ile polemiğe girmiş ikilinin canlı yayındaki kavgaları mahkemeye taşınmıştı. Deniz Akkaya bu sefer de şarkıcı 'ye laf attı.

Deniz Akkaya'dan Hadise'ye kavgada bile söylenmeyecek sözler! Deniz Akkaya hızını alamadı Hadise'ye Kötü bir Replika dedi...

Ünlü isimlerin paylaşımlarında çıplaklığa yer vermelerinin konuşulduğu programda 'nın çıkışı gündem oldu.

Deniz Akkaya'dan Hadise'ye kavgada bile söylenmeyecek sözler! Deniz Akkaya hızını alamadı Hadise'ye Kötü bir Replika dedi...

Canlı Masa programında , İlker Koç ve Araştırmacı Yazar Sevda Türküsev'e konuk oldu. Sevda Türküsev, ünlülerin sosyal medyaya vermiş olduğu yarı çıplak pozlar ile ilgili yaptığı yorumda 'yi örnek gösterdi.

Deniz Akkaya'dan Hadise'ye kavgada bile söylenmeyecek sözler! Deniz Akkaya hızını alamadı Hadise'ye Kötü bir Replika dedi...

Aynı zamanda Türküsev, "Kadın ünlüleri istediği gibi sahneye çıkabilirler fakat bunu cesurca pozlar diyerek kadınlara cesaret olarak aşılanmaması gerekir" dedi.

Deniz Akkaya'dan Hadise'ye kavgada bile söylenmeyecek sözler! Deniz Akkaya hızını alamadı Hadise'ye Kötü bir Replika dedi...

AKKAYA'DAN HADİSE'YE SERT SÖZLER

ise ünlü şarkıcı hakkında "Hadise, Beyonce'nin kötü bir replikasıdır (taklit)" ifadesini kullandı.

Deniz Akkaya'dan Hadise'ye kavgada bile söylenmeyecek sözler! Deniz Akkaya hızını alamadı Hadise'ye Kötü bir Replika dedi...

SELİN CİĞERCİ'YLE DE POLEMİK YAŞAMIŞTI

geçtiğimiz günlerde çocuk sahibi olmak isteyen fenomen hakkında 'Sen evlen, hayatını yaşa, ticaretini yap, meşrebi geniş dostlarınla görüş ama çocuk alırım derken orada destur çekeceksin' sözleriyle gündem olmuş ikili bu gerilimin ardından davalık olmuştu.

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Deniz Akkaya'dan Hadise'ye kavgada bile söylenmeyecek sözler! Deniz Akkaya hızını alamadı Hadise'ye "Kötü bir Replika" dedi...
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