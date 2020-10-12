Deniz Akkaya'dan Hadise'ye kavgada bile söylenmeyecek sözler! Deniz Akkaya hızını alamadı Hadise'ye "Kötü bir Replika" dedi...

Canlı Masa programında Deniz Akkaya, İlker Koç ve Araştırmacı Yazar Sevda Türküsev'e konuk oldu. Sevda Türküsev, ünlülerin sosyal medyaya vermiş olduğu yarı çıplak pozlar ile ilgili yaptığı yorumda Hadise'yi örnek gösterdi.