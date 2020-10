Fİ-Çİ-Pİ'nin yazarı Azra Kohen hakareti affetmedi! Yazar Azra Kohen kendisini boykot eden Ekşi Sözlük yazarına dava açtı...

Fi, Çi, Pi kitapları ile gündeme gelen yazar Azra Kohen, hakkında ekşi sözlükte yazılan ağır hakaret içerikli sözler üzerine savcılığa başvurarak suç duyurusunda bulundu. Şikayetin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı söz konusu hakaret içerikli sözleri yazan kişinin tespit edilmesi için soruşturma başlattı.

"SENİNLE İLGİLİ HER ŞEYİ BOYKOT EDİYORUM"

Savcılık yürütülen soruşturma kapsamında ekşi sözlükte 'bicarpicambideduvarcarpicak' kullanıcı ismi ile Azra Kohen hakkında "Kendini bir b.. zanneden y.. kadın. Fi, Çi ve Pi'yi okuduğum güne lanet olsun. Kendini beğenmişliğini, bir b.. bildiğini sanarak senin gibi s... ve at gözlüklü egon yüzünden, bizzat seninle ilgili her şeyi boykot ediyorum ve senden midem bulanıyor" şeklindeki paylaşımı yapan kişinin tespit edilmesi için çalışma başlattı.

"DİZİ KISA SÜRDÜĞÜ İÇİN ÖFKELENDİM"

Yapılan inceleme sonunda söz konusu paylaşımları yapan kişinin Merve S., olduğu ortaya çıktı. Şüpheli savcılıkta verdiği ifadesinde Azra Kohen'in sevdiği ve beğenerek kitaplarını okuduğu bir yazar olduğunu, Fi-Çi-Pi kitap serisini dizileştirildiğini, ancak dizinin uzun metraj devam etmemesinden dolayı kızgınlığının vermiş olduğu vahametle ekşi sözlükte yorumlarda bulunduğunu ve pişman olduğunu beyan etti.

2 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Savcılık yürütülen soruşturma sonunda Merve S., hakkında 'Sesli Yazılı veya Görüntülü Bir İleti İle Hakaret' suçunu işlediği iddiasıyla 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Dava ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.