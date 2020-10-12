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’ya şoku! ‘Beni etti’

, evinde yatağının altında sakladığı 1 milyon 568 bin lirayı hizmetçisi Sunay Y.’nin çaldığını iddia edip şikayetçi olmuştu. İfadesi alınan hizmetli Sunay Y., kendisine iftira atıldığını, Harika Avcı tarafından da edildiğini ileri sürerek suçlamaları reddetmişti. Ancak savcılık Sunay Y. hakkında 10 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.

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Giriş Tarihi: 12.10.2020 07:17 Son Güncelleme: 12.10.2020 07:25 ABONE OL
Harika Avcı’ya hırsız şoku! ‘Beni darp etti’

Ünlü şarkıcı evinde sakladığı 1 milyon 568 bin liranın çalındığını ifade ederek yanında çalışan kişiden şikayetçi oldu.

Harika Avcı’ya hırsız şoku! ‘Beni darp etti’

Kendisine iftira atıldığını savunan hizmetli Sunay Y. hakkında 10 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi

Harika Avcı’ya hırsız şoku! ‘Beni darp etti’

Ünlü şarkıcı , geçtiğimiz yıllarda hizmetlisinden şikayetçi olmuştu. Avcı, ifadesinde yatak odasında bulunan bazanın altında sakladığı paranın hizmetlisi Sunay Y., tarafından çalınmış olabileceğini çünkü, söz konusu paranın bulunduğu yere sadece hizmetlisinin girebildiğini ileri sürmüştü.

Harika Avcı’ya hırsız şoku! ‘Beni darp etti’

Avcı'nın şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada ifadesi alınan Sunay Y., parayı çalmadığını, kendisine iftira atıldığını, aslında Avcı tarafından kendisinin edildiğini ileri sürerek suçlamaları reddetmişti.

Harika Avcı’ya hırsız şoku! ‘Beni darp etti’

Savcılık yürütülen soruşturma sonunda Sunay Y. hakkında 'Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık' suçu kapsamında 10 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. İddianamede olay tarihinde bazanın altında bulunan 1 milyon 568 bin liranın hizmetliden başka kimse tarafından bilinmediği, paranın kendisine sorulduğunda ise saldırgan davranışlarda bulunduğu anlatıldı. Sunay Y., ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

Harika Avcı’ya hırsız şoku! ‘Beni darp etti’

'KONUŞMAK İSTEDİĞİMDE BENİ DARP ETTİ'

, eve zorla giriş izinin olmadığını ifade ederek olayı şu sözlerle anlatmıştı: "Para çalındıktan bir gün sonra hizmetlim eve gelmedi. Aradığımda ise telefonları açmadı. Ben kendisini 'Gel konuşalım' diyerek ikna ettim. Eve geldiğinde çok sinirli ve agresifti. Durup dururken üzerime saldırıp beni etmeye çalıştı. İki dizimden ve sağ elimden yaraladı. Bu nedenle hastaneye giderek darp raporu aldım. Paranın yerini hizmetlimden başka kimse bilmiyordu."

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Harika Avcı’ya hırsız şoku! ‘Beni darp etti’
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