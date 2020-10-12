Murat Dalkılıç'tan şoke eden eşcinsellik itirafı! Hande Erçel'den ayrılan Murat Dalkılıç sözleriyle sosyal medyayı salladı!

Geçtiğimiz aylarda oyuncu Hande Erçel ile ilişkisine son veren şarkıcı Murat Dalkılıç son yaptığı açıklamalarda sosyal medyayı salladı. Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'in yeni YouTube programı 'Ünlü Dedikodusu'na konuk olan Murat Dalkılıç eşcinsellik itirafı ile gündem oldu.
Hande Erçel'in eski sevgilisi Murat Dalkılıç, Berfu Yenenler ile sohbetinde samimi itiraflarda bulundu. Murat Dalkılıç, Hande Erçel ile ilişkisini noktaladıktan sonra Instagram üzerinden kızlardan çok mesaj geldiğini söyledi.
"BENİ EŞCİNSEL ZANNEDİYORLARDI"
Dalkılıç, "Kendi hayatımla bağlantılı kişiler hakkında çok iyi dedikodu yapıyorum" dedi. Şarkıcı programda "Sana kendimle ilgili bir dedikodu vereceğim" diyerek bir de itirafta bulundu.
"İlişkilerime de dikkat edilmiyordu" diyen şarkıcı "Beni bir ara gay (eşcinsel) zannediyorlardı. Bir gün hatta İzmir'deki bir üniversiteye söyleşiye gittim. Binlerce kişinin içinde biri elini kaldırdı, 'O arkadaşla aranızda ne var?' diye sordu. Başka bir erkek ünlüden bahsediyor. Güldüm. Komik yani" ifadelerini kullandı.
Son dakika haberi... Ünlü Şarkıcı Murat Dalkılıç'ın 'Eşcinsellik' itirafı sosyal medyada olay oldu | Video