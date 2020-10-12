Murat Dalkılıç'tan şoke eden eşcinsellik itirafı! Hande Erçel'den ayrılan Murat Dalkılıç sözleriyle sosyal medyayı salladı!

"İlişkilerime de dikkat edilmiyordu" diyen şarkıcı "Beni bir ara gay (eşcinsel) zannediyorlardı. Bir gün hatta İzmir'deki bir üniversiteye söyleşiye gittim. Binlerce kişinin içinde biri elini kaldırdı, 'O arkadaşla aranızda ne var?' diye sordu. Başka bir erkek ünlüden bahsediyor. Güldüm. Komik yani" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi... Ünlü Şarkıcı Murat Dalkılıç'ın 'Eşcinsellik' itirafı sosyal medyada olay oldu | Video