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'tan şoke eden itirafı! 'den ayrılan Murat Dalkılıç sözleriyle salladı!

Geçtiğimiz aylarda oyuncu ile ilişkisine son veren şarkıcı son yaptığı açıklamalarda salladı. 'in eşi Berfu Yenenler'in yeni YouTube programı ''na konuk olan Murat Dalkılıç itirafı ile gündem oldu. Murat Dalkılıç, Berfu Yenenler ile sohbetinde samimi itiraflarda bulundu. Murat Dalkılıç, Hande Erçel ile ilişkisini noktaladıktan sonra üzerinden kızlardan çok mesaj geldiğini söyledi. Murat Dalkılıç'dan bir da yıllar öncesinden geldi. İşte Murat Dalkılıç'ın yaşadığı o anı ve ...

Giriş Tarihi: 12.10.2020 12:10 Son Güncelleme: 12.10.2020 12:37 ABONE OL
Murat Dalkılıç'tan şoke eden eşcinsellik itirafı! Hande Erçel'den ayrılan Murat Dalkılıç sözleriyle sosyal medyayı salladı!

Geçtiğimiz aylarda oyuncu ile ilişkisine son veren şarkıcı son yaptığı açıklamalarda salladı. 'in eşi Berfu Yenenler'in yeni YouTube programı ''na konuk olan Murat Dalkılıç itirafı ile gündem oldu.

Murat Dalkılıç'tan şoke eden eşcinsellik itirafı! Hande Erçel'den ayrılan Murat Dalkılıç sözleriyle sosyal medyayı salladı!

'in eski sevgilisi , Berfu Yenenler ile sohbetinde samimi itiraflarda bulundu. Murat Dalkılıç, Hande Erçel ile ilişkisini noktaladıktan sonra üzerinden kızlardan çok mesaj geldiğini söyledi.

Murat Dalkılıç'tan şoke eden eşcinsellik itirafı! Hande Erçel'den ayrılan Murat Dalkılıç sözleriyle sosyal medyayı salladı!

"BENİ EŞCİNSEL ZANNEDİYORLARDI"

Dalkılıç, "Kendi hayatımla bağlantılı kişiler hakkında çok iyi dedikodu yapıyorum" dedi. Şarkıcı programda "Sana kendimle ilgili bir dedikodu vereceğim" diyerek bir de itirafta bulundu.

Murat Dalkılıç'tan şoke eden eşcinsellik itirafı! Hande Erçel'den ayrılan Murat Dalkılıç sözleriyle sosyal medyayı salladı!

"İlişkilerime de dikkat edilmiyordu" diyen şarkıcı "Beni bir ara gay (eşcinsel) zannediyorlardı. Bir gün hatta İzmir'deki bir üniversiteye söyleşiye gittim. Binlerce kişinin içinde biri elini kaldırdı, 'O arkadaşla aranızda ne var?' diye sordu. Başka bir erkek ünlüden bahsediyor. Güldüm. Komik yani" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi... Ünlü Şarkıcı Murat Dalkılıç'ın 'Eşcinsellik' itirafı sosyal medyada olay oldu | Video

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Murat Dalkılıç'tan şoke eden eşcinsellik itirafı! Hande Erçel'den ayrılan Murat Dalkılıç sözleriyle sosyal medyayı salladı!
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