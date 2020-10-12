Ozan Güven'in darp ettiği eski sevgilisi Deniz Bulutsuz aylar sonra ortaya çıktı! İşte imaj yenileyen Deniz Bulutsuz'un son hali...

Oyuncu Ozan Güven ile yaşadığı şiddet olayı sonrası davalık olan Deniz Bulutsuz aylar sonra ortaya çıktı. Oyuncu İsmail Ege Şaşmaz ile sevgilisi Hande Ünal'ın nişan töreninde fotoğraflanan Deniz Bulutsuz'u yenilediği imajı dikkat çekti.
Ozan Güven'in eski sevgilisi Deniz Bulutsuz, ünlü oyuncunun kendisine şiddet uyguladığını iddia ederek, savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.
Güven hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlanarak 'hakaret', 'kasten yaralama' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından 3 yıl 9 aydan 13 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı.
Arkadaşlarını mutlu gününde yalnız bırakmayan Deniz Bulutsuz, keyifli anları sosyal medya hesabından paylaşmayı da ihmal etmedi.
Etrafa gülücükler saçan Deniz Bulutsuz'un Ozan Güven tarafından darp edildiği zor günleri geride bıraktığı görüldü.