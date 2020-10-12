Haberler Günaydın Haberleri Ozan Güven'in darp ettiği eski sevgilisi Deniz Bulutsuz aylar sonra ortaya çıktı! İşte imaj yenileyen Deniz Bulutsuz'un son hali...

'in darp ettiği eski sevgilisi aylar sonra ortaya çıktı! İşte imaj yenileyen ...

Oyuncu ile yaşadığı şiddet olayı sonrası davalık olan aylar sonra ortaya çıktı. Oyuncu ile sevgilisi Hande Ünal'ın nişan töreninde fotoğraflanan dikkat çekti. Arkadaşlarını mutlu gününde yalnız bırakmayan Deniz Bulutsuz, keyifli anları sosyal medya hesabından paylaşmayı da ihmal etmedi. Etrafa gülücükler saçan Deniz Bulutsuz'un Ozan Güven tarafından darp edildiği zor günleri geride bıraktığı görüldü. İşte Ozan Güven ile davalık olan ...

Giriş Tarihi: 12.10.2020 16:24 Son Güncelleme: 12.10.2020 16:44 ABONE OL
Ozan Güven'in darp ettiği eski sevgilisi Deniz Bulutsuz aylar sonra ortaya çıktı! İşte imaj yenileyen Deniz Bulutsuz'un son hali...

Oyuncu ile yaşadığı şiddet olayı sonrası davalık olan aylar sonra ortaya çıktı. Oyuncu ile sevgilisi Hande Ünal'ın nişan töreninde fotoğraflanan dikkat çekti.

Ozan Güven'in darp ettiği eski sevgilisi Deniz Bulutsuz aylar sonra ortaya çıktı! İşte imaj yenileyen Deniz Bulutsuz'un son hali...

'in eski sevgilisi , ünlü oyuncunun kendisine şiddet uyguladığını iddia ederek, savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

Ozan Güven'in darp ettiği eski sevgilisi Deniz Bulutsuz aylar sonra ortaya çıktı! İşte imaj yenileyen Deniz Bulutsuz'un son hali...

Güven hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlanarak 'hakaret', 'kasten yaralama' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından 3 yıl 9 aydan 13 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

Ozan Güven'in darp ettiği eski sevgilisi Deniz Bulutsuz aylar sonra ortaya çıktı! İşte imaj yenileyen Deniz Bulutsuz'un son hali...

Arkadaşlarını mutlu gününde yalnız bırakmayan , keyifli anları sosyal medya hesabından paylaşmayı da ihmal etmedi.

Ozan Güven'in darp ettiği eski sevgilisi Deniz Bulutsuz aylar sonra ortaya çıktı! İşte imaj yenileyen Deniz Bulutsuz'un son hali...

Etrafa gülücükler saçan 'un tarafından darp edildiği zor günleri geride bıraktığı görüldü.

Ozan Güven'in darp ettiği eski sevgilisi Deniz Bulutsuz aylar sonra ortaya çıktı! İşte imaj yenileyen Deniz Bulutsuz'un son hali...

İşte ile davalık olan 'un son hali...

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Ozan Güven'in darp ettiği eski sevgilisi Deniz Bulutsuz aylar sonra ortaya çıktı! İşte imaj yenileyen Deniz Bulutsuz'un son hali...
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