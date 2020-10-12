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Sözde çevreci sanatçılara büyük tepki: ‘Çevrim dışı zavallılar!’

Sözde çevreci sanatçıların, orman yakınca sessizliğe bürünmesine tepki büyük. Sosyal medyada bu sanatçılara karşı öfke var: “Avustralya’daki kangurular için paylaşım yapıp duyar kasan, Kaz Dağları’nda sazlı-kazlı poz verip ‘Nefessiz kaldık’ diyen, Gezi Parkı’ndaki 4 ağaç için cennet gibi ülkeyi cehenneme çeviren zavallılar neredesiniz! Neden şimdi çevrim dışısınız?”

Giriş Tarihi: 12.10.2020 ABONE OL
Sözde çevreci sanatçılara büyük tepki: ‘Çevrim dışı zavallılar!’
KORKAKLIK VE İKİYÜZLÜLÜKLE SUÇLANIYORLAR
Hatay'da aynı anda başlayan orman yangınlarını PKK üstlendi. Ancak sözde çevre dostu sanatçıların bu konuyla ilgili tek bir paylaşım bile yapmaması sosyal medyada olay oldu. Açılan hastag'lerde sanat dünyasına "Ormanları terör örgütü yaktı diye mi susuyorsunuz?" diye öfke yağdı. Yapılan paylaşımlarda bu isimler korkak ve ikiyüzlü olmakla itham edildi.

ATEŞTE YANACAKSINIZ KALLEŞ KÖPEKLER
Mustafa Ceceli ve Fettah Can gibi birkaç ünlü isim, PKK'ya meydan okudu. Ceceli, "Terörist köpekler, her zaman kalleş ve şerefsizdiniz, siz de cehennem ateşinde yanacaksınız", Fettah Can ise "PKK'lı p..lerin bulunup onların da yakılması lazım. PKK'ya sempati duyanlara lanet olsun!" dedi.
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Sözde çevreci sanatçılara büyük tepki: ‘Çevrim dışı zavallılar!’
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