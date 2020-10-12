Sözde çevreci sanatçılara büyük tepki: ‘Çevrim dışı zavallılar!’

Hatay'da aynı anda başlayan orman yangınlarını PKK üstlendi. Ancak sözde çevre dostu sanatçıların bu konuyla ilgili tek bir paylaşım bile yapmaması sosyal medyada olay oldu. Açılan hastag'lerde sanat dünyasına "Ormanları terör örgütü yaktı diye mi susuyorsunuz?" diye öfke yağdı. Yapılan paylaşımlarda bu isimler korkak ve ikiyüzlü olmakla itham edildi.Mustafa Ceceli ve Fettah Can gibi birkaç ünlü isim, PKK'ya meydan okudu. Ceceli, "Terörist köpekler, her zaman kalleş ve şerefsizdiniz, siz de cehennem ateşinde yanacaksınız", Fettah Can ise "PKK'lı p..lerin bulunup onların da yakılması lazım. PKK'ya sempati duyanlara lanet olsun!" dedi.