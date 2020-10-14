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’nın sevgilisi sonunda evet dedi! Israrlara dayanamadı…

, Ömer- çiftinin büyük oğulları ile evliliğe giden bir ilişki yaşıyor. Arzu Sabancı'nın gelin adayı Nazlı Kayı da, müstakbel kayınvalidesi gibi giyinme işini iyi bilenlerden. Nazlı Kayı, bir hafta boyunca her gün tasarımlarıyla farklı kombinler yapıp sosyal medya hesabından paylaşacak. GÜNAYDIN köşe yazarı Bülent Cankurt bugünkü yazısında Nazlı Kayı’yı kaleme aldı. İşte o yazı…

BÜLENT CANKURT BÜLENT CANKURT
Giriş Tarihi: 14.10.2020 07:55 Son Güncelleme: 14.10.2020 07:56 ABONE OL
Hacı Sabancı’nın sevgilisi Nazlı Kayı sonunda evet dedi! Israrlara dayanamadı…

Giyim zevkini keyif aldığı bir işe dönüştüren tasarımcı 'nın gelin adayı da, müstakbel kayınvalidesi gibi giyinme işini iyi bilenlerden.

Hacı Sabancı’nın sevgilisi Nazlı Kayı sonunda evet dedi! Israrlara dayanamadı…

Ünlü moda markaları, koleksiyon hazırlatmak için Arzu Hanım'ın peşinden koşarken, ürünlerini giyip sosyal medyada tanıtması için de Nazlı Hanım'a teklif götürüyordu.

Hacı Sabancı’nın sevgilisi Nazlı Kayı sonunda evet dedi! Israrlara dayanamadı…

Şimdiye kadar sadece arkadaşlarına ve genç tasarımcılara destek olmak için beğendiği ürünleri giyip sosyal medyada paylaşan Nazlı Hanım, sonunda bu işi profesyonel olarak yapmaya karar vermiş.

Hacı Sabancı’nın sevgilisi Nazlı Kayı sonunda evet dedi! Israrlara dayanamadı…

Daha doğrusu, sosyal medyadan para kazanmaya hiç niyeti olmayan Nazlı Hanım'ı, ünlü moda markalarımızdan ikna etmeyi başarmış.

Hacı Sabancı’nın sevgilisi Nazlı Kayı sonunda evet dedi! Israrlara dayanamadı…

Nazlı Hanım, bir hafta boyunca her gün tasarımlarıyla farklı kombinler yapıp sosyal medya hesabından paylaşacakmış.

Hacı Sabancı’nın sevgilisi Nazlı Kayı sonunda evet dedi! Israrlara dayanamadı…

Bu ilk işi için "Gerçekten çok heyecanlıyım" diyen Nazlı Hanım'ın markanın satışlarını artıracağına şüphem yok.

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Hacı Sabancı’nın sevgilisi Nazlı Kayı sonunda evet dedi! Israrlara dayanamadı…
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