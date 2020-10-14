Hacı Sabancı’nın sevgilisi Nazlı Kayı sonunda evet dedi! Israrlara dayanamadı…

Giyim zevkini keyif aldığı bir işe dönüştüren tasarımcı Arzu Sabancı'nın gelin adayı Nazlı Kayı da, müstakbel kayınvalidesi gibi giyinme işini iyi bilenlerden.
Ünlü moda markaları, koleksiyon hazırlatmak için Arzu Hanım'ın peşinden koşarken, ürünlerini giyip sosyal medyada tanıtması için de Nazlı Hanım'a teklif götürüyordu.
Şimdiye kadar sadece arkadaşlarına ve genç tasarımcılara destek olmak için beğendiği ürünleri giyip sosyal medyada paylaşan Nazlı Hanım, sonunda bu işi profesyonel olarak yapmaya karar vermiş.
Daha doğrusu, sosyal medyadan para kazanmaya hiç niyeti olmayan Nazlı Hanım'ı, ünlü moda markalarımızdan İpekyol ikna etmeyi başarmış.
Nazlı Hanım, bir hafta boyunca her gün İpekyol tasarımlarıyla farklı kombinler yapıp sosyal medya hesabından paylaşacakmış.