Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun bebeklerinin ismi Lalin olacak! Herkes Sinem Kobal'ın bebeğinin adı Lalin'in anlamını merak etti! Peki Lalin'in manası ne?

Ünlüler dünyasının parmakla gösterilen çiftlerinden Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu ilk bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor. Evliliklerinde 4 yılı geride bırakan Sinem Kobal ile yakışıklı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu bebek heyecanı yaşarken hayranları da onların bu mutluluğunun tüm detaylarını merak ediyorlar.
Hamileliği süresince yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla büyük ilgi gören Sinem Kobal geçtiğimiz günlerde hamilelik pozlarıyla beğeni toplamıştı.
Kız bebek sahibi olacak olan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun son olarak bebeklerinin adının Lalin olacağı ortaya çıktı.
Sinem Kobal'ın bebeğinin adının Lalin olacağını öğrenen hayranları sosyal medyada en çok Lalin'in manasını merak etti.
Peki Lalin ne demek? Lalin isminin manası ne? İşte Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu çiftinin bebeklerine seçtikleri isim Lalin'in anlamı...
LALİN İSMİNİN ANLAMI NEDİR?
Lalin isminin anlamı eski dilde kırmızı renkli olan anlamına gelmektedir.
Yakut kırmızısı anlamını da taşımaktadır.
İsmin kökeni: Türkçe, Arapça, Farsça.
Kenan İmirzalıoğlu, kızlarına hamile olan Sinem Kobal için kesenin ağzını açtı. Hamilelik hediyesi olarak daha önce eşine 150 bin TL'ye saat sipariş eden İmirzalıoğlu, bonkör çıktı. İmirzalıoğlu, eşine bu sefer Bodrum'dan villa satın aldı. Oyuncu Bodrum Torba'daki lüks villa için 3 milyon TL'yi gözden çıkardı.