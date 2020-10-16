Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun bebeklerinin ismi Lalin olacak! Herkes Sinem Kobal'ın bebeğinin adı Lalin'in anlamını merak etti! Peki Lalin'in manası ne?

Kenan İmirzalıoğlu, kızlarına hamile olan Sinem Kobal için kesenin ağzını açtı. Hamilelik hediyesi olarak daha önce eşine 150 bin TL'ye saat sipariş eden İmirzalıoğlu, bonkör çıktı. İmirzalıoğlu, eşine bu sefer Bodrum'dan villa satın aldı. Oyuncu Bodrum Torba'daki lüks villa için 3 milyon TL'yi gözden çıkardı.