Haberler Günaydın Haberleri Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun bebeklerinin ismi Lalin olacak! Herkes Sinem Kobal'ın bebeğinin adı Lalin'in anlamını merak etti! Peki Lalin'in manası ne?

ile 'nun bebeklerinin ismi olacak! Herkes Lalin'in anlamını merak etti! Peki Lalin'in manası ne?

Ünlüler dünyasının parmakla gösterilen çiftlerinden ile ilk bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor. Evliliklerinde 4 yılı geride bırakan Sinem Kobal ile yakışıklı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu bebek heyecanı yaşarken hayranları da onların bu mutluluğunun tüm detaylarını merak ediyorlar. Hamileliği süresince yaptığı paylaşımlarıyla büyük ilgi gören Sinem Kobal geçtiğimiz günlerde hamilelik pozlarıyla beğeni toplamıştı. Kız bebek sahibi olacak olan 'nun son olarak bebeklerinin adının olacağı ortaya çıktı. Sinem Kobal'ın bebeğinin adının Lalin olacağını öğrenen hayranları sosyal medyada en çok Lalin'in manasını merak etti. Peki Lalin ne demek? Lalin isminin manası ne? İşte Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu çiftinin bebeklerine seçtikleri isim ...

Giriş Tarihi: 16.10.2020 10:09 Son Güncelleme: 16.10.2020 10:29 ABONE OL
Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun bebeklerinin ismi Lalin olacak! Herkes Sinem Kobal'ın bebeğinin adı Lalin'in anlamını merak etti! Peki Lalin'in manası ne?

Ünlüler dünyasının parmakla gösterilen çiftlerinden ile ilk bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor. Evliliklerinde 4 yılı geride bırakan Sinem Kobal ile yakışıklı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu bebek heyecanı yaşarken hayranları da onların bu mutluluğunun tüm detaylarını merak ediyorlar.

Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun bebeklerinin ismi Lalin olacak! Herkes Sinem Kobal'ın bebeğinin adı Lalin'in anlamını merak etti! Peki Lalin'in manası ne?

Hamileliği süresince yaptığı paylaşımlarıyla büyük ilgi gören geçtiğimiz günlerde hamilelik pozlarıyla beğeni toplamıştı.

Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun bebeklerinin ismi Lalin olacak! Herkes Sinem Kobal'ın bebeğinin adı Lalin'in anlamını merak etti! Peki Lalin'in manası ne?

Kız bebek sahibi olacak olan ile 'nun son olarak bebeklerinin adının olacağı ortaya çıktı.

Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun bebeklerinin ismi Lalin olacak! Herkes Sinem Kobal'ın bebeğinin adı Lalin'in anlamını merak etti! Peki Lalin'in manası ne?

'ın bebeğinin adının olacağını öğrenen hayranları sosyal medyada en çok Lalin'in manasını merak etti.

Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun bebeklerinin ismi Lalin olacak! Herkes Sinem Kobal'ın bebeğinin adı Lalin'in anlamını merak etti! Peki Lalin'in manası ne?

Peki ne demek? Lalin isminin manası ne? İşte ile çiftinin bebeklerine seçtikleri isim ...

Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun bebeklerinin ismi Lalin olacak! Herkes Sinem Kobal'ın bebeğinin adı Lalin'in anlamını merak etti! Peki Lalin'in manası ne?

LALİN İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

isminin anlamı eski dilde kırmızı renkli olan anlamına gelmektedir.

Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun bebeklerinin ismi Lalin olacak! Herkes Sinem Kobal'ın bebeğinin adı Lalin'in anlamını merak etti! Peki Lalin'in manası ne?

Yakut kırmızısı anlamını da taşımaktadır.

İsmin kökeni: Türkçe, Arapça, Farsça.

Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun bebeklerinin ismi Lalin olacak! Herkes Sinem Kobal'ın bebeğinin adı Lalin'in anlamını merak etti! Peki Lalin'in manası ne?

, kızlarına hamile olan için kesenin ağzını açtı. Hamilelik hediyesi olarak daha önce eşine 150 bin TL'ye saat sipariş eden İmirzalıoğlu, bonkör çıktı. İmirzalıoğlu, eşine bu sefer Bodrum'dan villa satın aldı. Oyuncu Bodrum Torba'daki lüks villa için 3 milyon TL'yi gözden çıkardı.

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Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun bebeklerinin ismi Lalin olacak! Herkes Sinem Kobal'ın bebeğinin adı Lalin'in anlamını merak etti! Peki Lalin'in manası ne?
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