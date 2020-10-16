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Tescilli güzellerden Türkçe eleştirilerine yanıt verdi! ‘Umurumda değil’

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir YouTube kanalında yemek rutinini anlatırken kullandığı kelimelerle sosyal medyanın dikkatini çekmişti. 'in Türkçe konuşmalarının arasına İngilizce kelimeler sıkıştırması kullanıcılarından tepki toplamıştı. 21 yaşındaki 2018 güzeli Şevval Şahin, gelen eleştirilere yanıt verdi. Şevval Şahin ‘Kimin ne düşündüğü umurumda değil. Kendimi Türk olarak görüyor, gurur duyuyorum.’

Giriş Tarihi: 16.10.2020 15:13 Son Güncelleme: 16.10.2020 16:30 ABONE OL
Tescilli güzellerden Şevval Şahin Türkçe eleştirilerine yanıt verdi! ‘Umurumda değil’

2018 Türkiye Güzeli , YouTube'daki 'Moda ve Sosyete'ye konuk olmuş, yarı Türkçe yarı röportajı için eleştirilmişti. Şahin'den bu eleştirilere yanıt geldi.

Tescilli güzellerden Şevval Şahin Türkçe eleştirilerine yanıt verdi! ‘Umurumda değil’

Posta'nın haberine göre; Kimin ne düşündüğü umurumda değil. Kendimi Türk olarak görüyor, gurur duyuyorum. Daha cool ve havalı gözükmek için konuşmuyorum. 6 yaşımdan beri Londra'dayım. İngilizce ana dilim, Türkçemi ilerlettim.

Tescilli güzellerden Şevval Şahin Türkçe eleştirilerine yanıt verdi! ‘Umurumda değil’

NELER OLMUŞTU?

Türkiye eski güzeli , 'Moda ve Sosyete' YouTube kanalına konuk oldu. Şahin'in yarı Türkçe yarı konuşması dikkat çekti. Birçok kişi ne dediğini anlamadığı için sık sık alt yazı geçildi. İşte Şevval Şahin'in konuşmalarından ve açıklamalarından bazı bölümler:

Tescilli güzellerden Şevval Şahin Türkçe eleştirilerine yanıt verdi! ‘Umurumda değil’

Buradan çıkınca lunch'a (öğle yemeği) giderim. Akşamları bazen binge eating (aşırı yeme hali) modum oluyor. Netflix and chill (TV keyfi) yaparken böyle ice cream (dondurma), chips (çerez), chocolate (çikolata) götürüyorum. Junk food (abur cubur) seviyorum. Formda kalmak için strict (katı) bir rutinim yok. Vücudum genetik. Pandemide çok fazla work out (egzersiz) yaptım. Spordan sonraki feeling (duygu) var ya, onu seviyorum.

Tescilli güzellerden Şevval Şahin Türkçe eleştirilerine yanıt verdi! ‘Umurumda değil’

Estetiğimi hiç saklamadım. Burnumu yaptırdım. Hiçbir pagent (güzellik yarışması) no aesthetic allowed (Estetiğe izin yok) şartı koymuyor.

Tescilli güzellerden Şevval Şahin Türkçe eleştirilerine yanıt verdi! ‘Umurumda değil’

Davete giderken hazırlığım 1.5 saat de sürebilir, 10 dakika da. Bu, occasion'a (duruma) bağlı. Stilim effortless ve cool (çabasız ve havalı). Çabasız görünürken casual (günlük) olmak tercihim. Jean bir crop top (kısa bluz) ve altına high heel (yüksek topuklu) giyip gece çıkabilirim. Simple (basit) parçaları seçip onu accesorize (aksesuarlarla süslemek) ederim.

Beni Şeyma Subaşı'na benzetiyorlar. Onu beğeniyorum. Beautiful girl (Güzel kız). Bazı insanlar Instagram'da similar (benzer) görünebilir. Face to face (yüz yüze) kıyaslanırsak farklıyız.

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Tescilli güzellerden Şevval Şahin Türkçe eleştirilerine yanıt verdi! ‘Umurumda değil’
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