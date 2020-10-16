Tescilli güzellerden Şevval Şahin Türkçe eleştirilerine yanıt verdi! ‘Umurumda değil’

Davete giderken hazırlığım 1.5 saat de sürebilir, 10 dakika da. Bu, occasion'a (duruma) bağlı. Stilim effortless ve cool (çabasız ve havalı). Çabasız görünürken casual (günlük) olmak tercihim. Jean bir crop top (kısa bluz) ve altına high heel (yüksek topuklu) giyip gece çıkabilirim. Simple (basit) parçaları seçip onu accesorize (aksesuarlarla süslemek) ederim.

Beni Şeyma Subaşı'na benzetiyorlar. Onu beğeniyorum. Beautiful girl (Güzel kız). Bazı insanlar Instagram'da similar (benzer) görünebilir. Face to face (yüz yüze) kıyaslanırsak farklıyız.