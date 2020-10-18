Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 19 Ekim 2020 Pazartesi - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 19 Ekim 2020 Pazartesi günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 19 Ekim 2020 Pazartesi burç yorumlarınızda ne var?
Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Merkür – Uranüs karşıtlığı" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.
Astrogündem: Merkür-Uranüs karşıtlığı; ani olaylar ve tarihi kırılmaların arifesinde olduğumuzu hissettirecek. 28 Mayıs 1918 Kuruluşlu Azerbaycan'ın haklı davasında takınacağı tavırlar uluslararası düzeyde gündeme oturacak.
Koç: Geçmişte aldığın kararları sorguluyorsun. Ciddi bir değişime doğru yürüdüğün yolda karşına çıkan durumları iyi değerlendirmen gerekecek.
Boğa: İçinde bulunduğun döngüde hem ruh halin hem ikili ilişkilerin oldukça etkilenmişken, sana yardımcı olacağını düşündüğün yeni fikirlere oldukça açıksın.
İkizler: Mutfakta yeni tarifler denemek üzere alışverişe çıkabilir, yeme alışkanlıklarını yenileyebilirsin. Ailene daha çok vakit ayırmak isteyeceksin.
Yengeç: Uzun zamandır aklında olan ama bir türlü gerçekleştiremediğin hedeflerini hayata geçirmek üzere adım atıyorsun.
Aslan: İlişkisi olan bir Aslan burcuysan, partnerinle romantik bir seyahat planlamak isteyebilirsin. Rutinlerini bir köşede tutarken seni bile şaşırtan yeni kararlar alabilirsin.
Başak: Aile arasında miras konuları gündeme gelebilir. Bu konuyla ilgili adaletsizlik olduğunu hissedebilirsin. Bugün her şeyi iki kez kontrol etmekte fayda var!
Terazi: Sabırlı ve toleranslı davranmanı gerektiren gelişmelerle daha sık karşılaşabilirsin bugün. Yakın bir arkadaşınla yapacak olduğun görüşme esnasında şaşıracağın haberler alabilirsin.
Akrep: İlişkisi olmayan bir Akrep burcuysan, bugünlerde fiziksel olarak beğendiğin kişilerle yakınlık kurabilirsin. Geçmişten gelen sorunlar yeniden gün yüzüne çıkabilir.
Yay: Çocukları olan bir Yay burcuysan, onların zamanlarını, oyun ve çalışma saatlerini düzene sokacağın bir plan hazırlıyorsun.
Oğlak: İnsanlara ayak uydurmak değil, kendi istediğini yapmak istiyorsun. Eski sevgilinden alacağın telefon ile kafa karışıklıkları yaşayabilirsin.
Kova: Baskılara gelemeyen tarafın bugün biraz daha sivrilecek. Zihninin bulantısı dikkat dağınıklığına neden olabilir. Dosyalarını yedeklemelisin!
Balık: Yatırım yapmak istediğin bir konuya karşı temel adımlar atmaya karar verebilirsin. Ailenle olan iletişimini ilerletmek için keyifli organizasyonlar planlıyorsun.
MERKÜR – URANÜS KARŞITLIĞI
İletişimimizi, bilgilerimizi ve fikirlerimizi yansıtan Merkür bugün özgürlükçü gezegen Uranüs ile karşıtlık yapıyor. Bu karşıtlık haftanın ilk gününe bakmaksızın hayatın tüm yoğunluğuna rağmen bizi yoğun düşüncelere sevk edebilir.
İç Dünyamızdaki Hesapları Kapatacak Mıyız?
Merkür ve Uranüs'ün karşıtlık yapışı bizi sadece düşünceli bir hale sokmuyor, ayrıca iç dünyamızın derin dehlizlerine doğru bir yolculuğa çıkarıyor. Bu ne demek derseniz kapatamadığımız, sonlandıramadığımız bütün hesapları kapatmak isteyeceğiz diyor bu karşıtlık bizlere. İnsanoğlu ne yapsın? Kararsızlık her zaman çok fazla zaman harcatıyor. Doğru seçeneği bulmak ise bir o kadar güç…
İletişimde Aksaklıklar Kapıda
Yanlış duymadınız, asi gezegen Uranüs bizleri kontrollü davranışların uzağına doğru iterken söylediğimiz sözlerin sonucu düşünmeyebiliriz. Bu nedenledir ki iletişim gezegeni ile karşıtlık yapması elbette iletişimimizi ve ilişkilerimizi de etkileyecek. Diyaloğa girdiğimiz kişilere karşı fazla yargılayıcı olmak onlarla sağlıklı bir iletişim kurmamızı maalesef desteklemiyor. Buraya dikkat! Bize en yakın kişilerle bile bir takım iletişimsel sıkıntılar yaşayabiliriz. Merkür ve Uranüs uyarıyor.
Merkür ve Uranüs Karşıtlık Yaparken Zihnimiz En Çok Neleri Düşünür?
Yukarıdaki düşünceler bir yana, baştan aşağıya bir düşünce yenilenmesi de yaşayabileceğimizin altını çiziyor bu karşıtlık. Büyük değişimler, ani sonlar, hızlı başlangıçlar ve daha nicelerini tecrübe edeceğimiz bir sürece giriş yapıyoruz. Hazır mıyız?
Kim Ne Derse Desin…
Toplumsal düşünceler ve çevremizdeki insanların isteklerini pek düşünmeyeceğiz. Daima kendi kararlarımızın sonucuna odaklanacağız. Hatta takip ettiğimiz düşünce bize fayda sağlamasa bile Merkür ve Uranüs'ün karşıtlığı bizi kısa vadeli kararlar vermeye kadar götürebilir. Israrcı tavırları da güçlü bir şekilde hissettirecek olan bu karşıtlık yaşama dair verilen dikkatsiz kararların sonuçlarını bizlere bütün gerçekliğiyle gösterecek.