Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 19 Ekim 2020 Pazartesi - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 19 Ekim 2020 Pazartesi günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 19 Ekim 2020 Pazartesi burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Merkür – Uranüs karşıtlığı" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 19 EKİM 2020 PAZARTESİ - ASTROLOJİ

Astrogündem: Merkür-Uranüs karşıtlığı; ani olaylar ve tarihi kırılmaların arifesinde olduğumuzu hissettirecek. 28 Mayıs 1918 Kuruluşlu Azerbaycan'ın haklı davasında takınacağı tavırlar uluslararası düzeyde gündeme oturacak.

Koç: Geçmişte aldığın kararları sorguluyorsun. Ciddi bir değişime doğru yürüdüğün yolda karşına çıkan durumları iyi değerlendirmen gerekecek.

Boğa: İçinde bulunduğun döngüde hem ruh halin hem ikili ilişkilerin oldukça etkilenmişken, sana yardımcı olacağını düşündüğün yeni fikirlere oldukça açıksın.

İkizler: Mutfakta yeni tarifler denemek üzere alışverişe çıkabilir, yeme alışkanlıklarını yenileyebilirsin. Ailene daha çok vakit ayırmak isteyeceksin.

Yengeç: Uzun zamandır aklında olan ama bir türlü gerçekleştiremediğin hedeflerini hayata geçirmek üzere adım atıyorsun.

Aslan: İlişkisi olan bir Aslan burcuysan, partnerinle romantik bir seyahat planlamak isteyebilirsin. Rutinlerini bir köşede tutarken seni bile şaşırtan yeni kararlar alabilirsin.

Başak: Aile arasında miras konuları gündeme gelebilir. Bu konuyla ilgili adaletsizlik olduğunu hissedebilirsin. Bugün her şeyi iki kez kontrol etmekte fayda var!

Terazi: Sabırlı ve toleranslı davranmanı gerektiren gelişmelerle daha sık karşılaşabilirsin bugün. Yakın bir arkadaşınla yapacak olduğun görüşme esnasında şaşıracağın haberler alabilirsin.