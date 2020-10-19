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Oyuncu yeni imajıyla hayranlarını şoke etti!

dizisinin final yapmasının ardından imaj değişikliğine gitti. Ünlü oyuncunun hayranları, yeni imajını görünce şoke oldu.

Giriş Tarihi: 19.10.2020 22:45 Son Güncelleme: 19.10.2020 22:49 ABONE OL
Oyuncu Ozan Dolunay yeni imajıyla hayranlarını şoke etti!

dizisinin final yapmasının ardından imaj değişikliğine gitti. Ünlü oyuncunun hayranları, yeni imajını görünce şoke oldu.

Oyuncu Ozan Dolunay yeni imajıyla hayranlarını şoke etti!

Dizinin ekranlara veda etmesinin ardından imaj değişikliğine giden ünlü oyuncu, saçlarını sarıya boyattı. Zaten sarışın olan ünlü isim, saçlarını beyaza yakın birçok açık sarı renge boyamasıyla hayranlarında şaşkınlık yarattı.

Oyuncu Ozan Dolunay yeni imajıyla hayranlarını şoke etti!

Bazı hayranları ünlü oyuncunun bu yeni halini oldukça beğenirken bazı hayranları ise eski haliyle ünlü ismi zaten çok sevdiklerini söyledi.

Oyuncu Ozan Dolunay yeni imajıyla hayranlarını şoke etti!

instagram hesabından yeni imajı ile ilgili paylaşımlar yaptıktan sonra çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

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Oyuncu Ozan Dolunay yeni imajıyla hayranlarını şoke etti!
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