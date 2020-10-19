Uyuşturucudan hapis yatan oyuncu Selim Erdoğan pişmanlıklarını anlattı! Oyuncu Selim Erdoğan: O illeti bir daha ağzıma sürmem...

■ Maddi olarak kim destek oluyor size?

İçerideyken ailem destek oldu. Kız kardeşim hep yanımda oldu. İçeri girmeden çok iyi kazanıyordum ama mülküm yoktu. Hâlâ da onlardan yardım alıyorum. Bu duruma üzülmüyorum, eskisi gibi param yok belki ama hayatın değerini biliyorum artık.

PET ŞİŞEDE SU İÇMENİN BİLE DEĞERİNİ ANLADIM



■ 2017'den beri cezaevindeydiniz ve geçtiğimiz günlerde çıktınız. Neler söylemek istersiniz?

Üç buçuk sene Muğla E-Tipi kapalı cezaevinde yattım, Covid- 19'dan dolayı izinli olarak dışarı çıktım. Cezamın kalanını açık hava cezaevinde geçireceğim sonrasında. İnsan bu kadar süre içeride kalınca birçok şeyin değerini anlıyor. Mesela, pet şişede su içmenin bile değerini anladım. Suyumu şişeden içerken bile mutlu oluyorum artık.