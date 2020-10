Uyuşturucudan hapis yatan oyuncu Selim Erdoğan pişmanlıklarını anlattı! Oyuncu Selim Erdoğan: O illeti bir daha ağzıma sürmem...

3.5 yıldır uyuşturucu yüzünden cezaevinde olan oyuncu Selim Erdoğan, dışarıya çıktıktan sonra yaşadıklarını ilk defa GÜNAYDIN'a anlattı... Kızı 1 aylıkken hapse girdiğini söyleyen Erdoğan, "Her şeyim vardı, değerini bilemedim. Allah bana ders vermek istedi" dedi.

■ Son üç buçuk yıldır yaşadıklarınıza baktığınızda neler hissediyorsunuz?

Çok zor günler yaşadım. İçeriye girdiğimde kızım bir aylıktı. Onun bebekliğini göremedim. En çok buna üzülüyorum. 2017'de cezaevine girmeden önce her şeyim vardı. Yıldız Kenter, Haldun Dormen gibi ustalar yetiştirdi beni. O kadar iyi eğitim aldım ki onlardan, oyunculuğuma da bunu yansıtmaya çalıştım. Kariyerimde çok iyi bir noktaydım. Şimdi çok daha iyi anlıyorum o zamanlarımın kıymetini. Her şeyim vardı; param, kariyerim, arkadaşlarım ama ben bunların değerini bilemedim. Sanki gözüme perde indi, kör etti o varlık hali beni ve Allah bana ders vermek istedi. Hepsi elimden kaydı, gitti. Erdal Tosun'un ani ölümü de beni psikolojik olarak etkiledi. Biz çok yakındık onunla. Hatta son kez evime gelip ziyaret ettiğinde bana "Çok güzel bir yerde yaşıyorsun, kıymetini bil" demişti. Bilemedim. Asla isyan etmedim yaşadıklarıma. Hani derler ya; her şerde bir hayır vardır diye. Benim de bu yaşadıklarımdan ders çıkarmam ve gençlere anlatmam gerekiyormuş diye düşünüyorum.