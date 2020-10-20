Boğaz’da dostlar meclisi

Demet Akalın, Simge, Deniz Seki, İrfan Özçelik, Esra Balamir, Özgür Aras gibi isimler önceki akşam Okan Kurt'un Anadolu Hisarı'nda kızının adını verdiği Hirahan adlı restoranda buluştular. Okan Kurt, Gaziantep mutfağının özel lezzetleri ile meşhur restoranının menüsünü misafirlerine tanıttı. Hirahan'ın Boğaz manzarasında buluşan davetlilerin keyifli dakikalarını paylaştıkları fotoğraflar, sosyal medyada onlarca beğeni aldı. Gece boyunca birbirinden lezzetli yemeklerin tadına bakan konuklar, bol bol sohbet ederek hasret giderdiler.