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'ın Aksaçlı'sı 'dan yıllara meydan okuyan paylaşım! 83 yaşındaki Cüneyt Arkın da o akıma uydu...

Atv'nin rekortmen dizisi 'a ikinci sezonda dahil olan usta oyuncu sosyal medyanın ilgi odağı oldu. Televizyonun dev yapımı Kuruluş Osman'ın kadrosuna dahil ettiği usta isimler Cüneyt Arkın ile Tamer Yiğit özlem ile karşılandı. olarak ekranlara geri dönen Cüneyt Arkın yıllara meydan okuduğu son yaptığı paylaşım ile bir kez daha kanıtladı. 83 yaşındaki usta oyuncu Cüneyt Arkın sosyal medyada başlatılan 'Nasıl başladı, nasıl gidiyor' akımına uydu. İşte hayranlarına nostalji rüzgarları estiren Cüneyt Arkın'ın o paylaşımı...

Giriş Tarihi: 20.10.2020 10:57 Son Güncelleme: 20.10.2020 11:17 ABONE OL
Kuruluş Osman'ın Aksaçlı'sı Cüneyt Arkın'dan yıllara meydan okuyan paylaşım! 83 yaşındaki Cüneyt Arkın da o akıma uydu...

Atv'nin rekortmen dizisi 'a ikinci sezonda dahil olan usta oyuncu sosyal medyanın ilgi odağı oldu. Televizyonun dev yapımı Kuruluş Osman'ın kadrosuna dahil ettiği usta isimler Cüneyt Arkın ile Tamer Yiğit özlem ile karşılandı.

Kuruluş Osman'ın Aksaçlı'sı Cüneyt Arkın'dan yıllara meydan okuyan paylaşım! 83 yaşındaki Cüneyt Arkın da o akıma uydu...

'ın Aksaçlı'sı olarak ekranlara geri dönen yıllara meydan okuduğu son yaptığı paylaşım ile bir kez daha kanıtladı.

Kuruluş Osman'ın Aksaçlı'sı Cüneyt Arkın'dan yıllara meydan okuyan paylaşım! 83 yaşındaki Cüneyt Arkın da o akıma uydu...

83 yaşındaki usta oyuncu sosyal medyada başlatılan 'Nasıl başladı, nasıl gidiyor' akımına uydu. İşte hayranlarına nostalji rüzgarları estiren Cüneyt Arkın'ın o paylaşımı...

Kuruluş Osman'ın Aksaçlı'sı Cüneyt Arkın'dan yıllara meydan okuyan paylaşım! 83 yaşındaki Cüneyt Arkın da o akıma uydu...

Nasıl başladı sorusunun cevabı olarak Malkoçoğlu filminden bir fotoğrafı paylaşan usta sanatçı, nasıl gidiyor sorusuna ise dizisinden bir kesitle yanıt verdi. Başarılı sanatçının paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

Kuruluş Osman'ın Aksaçlı'sı Cüneyt Arkın'dan yıllara meydan okuyan paylaşım! 83 yaşındaki Cüneyt Arkın da o akıma uydu...

daha önce de benzer bir paylaşım ile hayranlarının takdirini toplamıştı.

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Kuruluş Osman'ın Aksaçlı'sı Cüneyt Arkın'dan yıllara meydan okuyan paylaşım! 83 yaşındaki Cüneyt Arkın da o akıma uydu...
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