Serdar Ortaç: Ermenistan'ı yöntenler ruh hastası...

Şarkıcı Serdar Ortaç, sevgilisi Seçil Gür ile Etiler'de market çıkışı görüntülendi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ortaç, Ermenistan'ın Azerbaycan'da sivillere yönelik yaptığı katliamla ilgili yorum yaptı.

"AZERBAYCAN İÇİN ASKERE GİDER MİSİNİZ?"

Ortaç, muhabirlerin "Azerbaycan için askere gider misiniz?" sorusuna şöyle karşılık verdi: "Bana görev gelirse tabii ki yaparım ama bana gelene kadar Azerbaycan kendi askeriyle kendi vatandaşını koruyor. Türkiye de yardım ediyor. Ermenistan'ın yaptığı çok haince, bebekleri öldürdüler. Askerin varsa askerinle savaşırsın, sivillerin üzerine füze atmazsın, yapılan insanlık dışı. Ermeni halkına sözüm yok ama yöneticileri ruh hastası."