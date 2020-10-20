Sinan Akçıl'ın başka sevgilisinden baba olacağı iddialarına Burcu Kıratlı'dan yanıt geldi! Burcu Kıratlı: O kadın bu sabah tam 11 kez beni aradı...

Şarkıcı Sinan Akçıl'ın Azeri sevgilisinden bebek beklediği haberleri gündeme bomba gibi düştü. Sinan Akçıl ile yeniden evlenecekleri beklenen eski eşi Burcu Kıratlı'nın ayrılık haberleri henüz duyulmuştu ki bir bomba iddia ortaya atıldı. 2018 yılında sürpriz bir şekilde Amsterdam'da evlenen Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı aradan geçen kısa zaman zarfında da boşanmıştı.
Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı ayrılığın ardından aralarındaki buzları eritmiş ve yeniden birlikte olmaya başlamıştı. Geçtiğimiz günlerde Sinan Akçıl ile oyuncu Burcu Kıratlı'nın ayrıldığı ortaya çıktı. Ayrılık haberlerinin ardından ortaya atılan bir iddiada Sinan Akçıl'ın Azeri bir sevgilisinin olduğu ve Sinan Akçıl'ın sevgilisinin hamile olması nedeni ile Burcu Kıratlı ile yollarını ayırdığı söylendi.
"HAMİLE SEVGİLİ" İDDİALARINA YANIT
Konuyla ilgili açıklama yapan Akçıl, hakkında çıkan haberleri yalanladı.
38 yaşındaki müzisyen, sosyal medya hesabından yayınladığı gönderide şu ifadelere yer verdi:
"Bugün basında yer alan haber tamamen uydurma ve asılsızdır. Kendisiyle 15-20 günlük bir ayrılık sürecinde olmamıza rağmen Burcu, benim hala sevdiğim ve değer verdiğim 'tek' kadındır. Bu ayrılık sürecinde 'sadece duyumlara dayanarak yapılan' mide bulandırıcı haberlere itibar edilmemesini rica ederim. Hukuki hakkımızı kullanmak üzere gerekenleri yapacağımızı da bildirmek isterim."
Sinan Akçıl'ın bu iddiaları yalanlamasının ardından çit yeniden barıştıklarını duyurdu. Posta'ya konuşan Burcu Kıratlı, Sinan Akçıl'ın birlikte olduğu iddia edilen Azeri diyetisyen Nez Aliyeva hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Oyuncu, "3 gündür bu şizofren kadın ile uğraşıyorum. Bu sabah tam 11 kez beni aradı. Çıkan haberlerle ilgili. Sanki benim arkadaşım bana açıklama yapıyor.
'Takıntılı'
Sinan'ın telefonuna yolladığı sesli mesajları var. 'Ben senin için her şeyi yaparım, Burcu'ya gider neler neler anlatırım' diyor. Takıntılı. Kadın hırsa kapılmış belli ki. Ama Sinan'ın böyle bir şey yapacağını sanmıyorum" dedi.
Bununla birlikte Nez Aliyeva, cumartesi akşamı Deha Bilimlier ile Muamma'da sahneye çıkan Sinan Akçıl'ı dinlemeye gitti. Sinan Akçıl'ın sahneden fotoğrafını sosyal medyada paylaşıp kalp emolojisi ekledi.
Ne var ki, dün akşam sürpriz bir gelişme yaşandı; dedikodular Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı'nın bir kez daha barışmasına vesile oldu.
'Her olayla birbirimize daha çok bağlanıyoruz'
Sinan Akçıl, Burcu Kıratlı ile barıştıktan hemen sonra "Her olayla birbirimize daha çok bağlanıyoruz, sevgimiz büyüyor. Bir kez daha iyi ki varsın 'mucize' dedikleri 3 hece" diye konuştu.