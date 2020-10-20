Sinan Akçıl'ın başka sevgilisinden baba olacağı iddialarına Burcu Kıratlı'dan yanıt geldi! Burcu Kıratlı: O kadın bu sabah tam 11 kez beni aradı...

'Her olayla birbirimize daha çok bağlanıyoruz'

Sinan Akçıl, Burcu Kıratlı ile barıştıktan hemen sonra "Her olayla birbirimize daha çok bağlanıyoruz, sevgimiz büyüyor. Bir kez daha iyi ki varsın 'mucize' dedikleri 3 hece" diye konuştu.