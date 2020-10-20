Haberler Günaydın Haberleri Sinan Akçıl'ın başka sevgilisinden baba olacağı iddialarına Burcu Kıratlı'dan yanıt geldi! Burcu Kıratlı: O kadın bu sabah tam 11 kez beni aradı...

'ın başka sevgilisinden baba olacağı iddialarına 'dan yanıt geldi! Burcu Kıratlı: O kadın bu sabah tam 11 kez beni aradı...

Şarkıcı 'ın Azeri sevgilisinden bebek beklediği haberleri gündeme bomba gibi düştü. Sinan Akçıl ile yeniden evlenecekleri beklenen eski eşi 'nın ayrılık haberleri henüz duyulmuştu ki bir bomba iddia ortaya atıldı. 2018 yılında sürpriz bir şekilde Amsterdam'da evlenen Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı aradan geçen kısa zaman zarfında da boşanmıştı. Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı ayrılığın ardından aralarındaki buzları eritmiş ve yeniden birlikte olmaya başlamıştı. Geçtiğimiz günlerde Sinan Akçıl ile oyuncu Burcu Kıratlı'nın ayrıldığı ortaya çıktı. Ayrılık haberlerinin ardından ortaya atılan bir iddiada Sinan Akçıl'ın Azeri bir sevgilisinin olduğu ve Sinan Akçıl'ın sevgilisinin olması nedeni ile Burcu Kıratlı ile yollarını ayırdığı söylendi. Sinan Akçıl'ın bu iddiaları yalanlamasının ardından çit yeniden barıştıklarını duyurdu. Posta'ya konuşan Burcu Kıratlı, Sinan Akçıl'ın birlikte olduğu iddia edilen Azeri diyetisyen hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 20.10.2020 09:26 Son Güncelleme: 20.10.2020 09:58 ABONE OL
Sinan Akçıl'ın başka sevgilisinden baba olacağı iddialarına Burcu Kıratlı'dan yanıt geldi! Burcu Kıratlı: O kadın bu sabah tam 11 kez beni aradı...

Şarkıcı 'ın Azeri sevgilisinden bebek beklediği haberleri gündeme bomba gibi düştü. Sinan Akçıl ile yeniden evlenecekleri beklenen eski eşi 'nın ayrılık haberleri henüz duyulmuştu ki bir bomba iddia ortaya atıldı. 2018 yılında sürpriz bir şekilde Amsterdam'da evlenen Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı aradan geçen kısa zaman zarfında da boşanmıştı.

Sinan Akçıl'ın başka sevgilisinden baba olacağı iddialarına Burcu Kıratlı'dan yanıt geldi! Burcu Kıratlı: O kadın bu sabah tam 11 kez beni aradı...

ile ayrılığın ardından aralarındaki buzları eritmiş ve yeniden birlikte olmaya başlamıştı. Geçtiğimiz günlerde Sinan Akçıl ile oyuncu Burcu Kıratlı'nın ayrıldığı ortaya çıktı. Ayrılık haberlerinin ardından ortaya atılan bir iddiada Sinan Akçıl'ın Azeri bir sevgilisinin olduğu ve Sinan Akçıl'ın sevgilisinin olması nedeni ile Burcu Kıratlı ile yollarını ayırdığı söylendi.

Sinan Akçıl'ın başka sevgilisinden baba olacağı iddialarına Burcu Kıratlı'dan yanıt geldi! Burcu Kıratlı: O kadın bu sabah tam 11 kez beni aradı...

"HAMİLE SEVGİLİ" İDDİALARINA YANIT

Konuyla ilgili açıklama yapan Akçıl, hakkında çıkan haberleri yalanladı.

38 yaşındaki müzisyen, sosyal medya hesabından yayınladığı gönderide şu ifadelere yer verdi:

Sinan Akçıl'ın başka sevgilisinden baba olacağı iddialarına Burcu Kıratlı'dan yanıt geldi! Burcu Kıratlı: O kadın bu sabah tam 11 kez beni aradı...

"Bugün basında yer alan haber tamamen uydurma ve asılsızdır. Kendisiyle 15-20 günlük bir ayrılık sürecinde olmamıza rağmen Burcu, benim hala sevdiğim ve değer verdiğim 'tek' kadındır. Bu ayrılık sürecinde 'sadece duyumlara dayanarak yapılan' mide bulandırıcı haberlere itibar edilmemesini rica ederim. Hukuki hakkımızı kullanmak üzere gerekenleri yapacağımızı da bildirmek isterim."

Sinan Akçıl'ın başka sevgilisinden baba olacağı iddialarına Burcu Kıratlı'dan yanıt geldi! Burcu Kıratlı: O kadın bu sabah tam 11 kez beni aradı...

'ın bu iddiaları yalanlamasının ardından çit yeniden barıştıklarını duyurdu. Posta'ya konuşan , Sinan Akçıl'ın birlikte olduğu iddia edilen Azeri diyetisyen hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Sinan Akçıl'ın başka sevgilisinden baba olacağı iddialarına Burcu Kıratlı'dan yanıt geldi! Burcu Kıratlı: O kadın bu sabah tam 11 kez beni aradı...

Oyuncu, "3 gündür bu şizofren kadın ile uğraşıyorum. Bu sabah tam 11 kez beni aradı. Çıkan haberlerle ilgili. Sanki benim arkadaşım bana açıklama yapıyor.

Sinan Akçıl'ın başka sevgilisinden baba olacağı iddialarına Burcu Kıratlı'dan yanıt geldi! Burcu Kıratlı: O kadın bu sabah tam 11 kez beni aradı...

'Takıntılı'

Sinan'ın telefonuna yolladığı sesli mesajları var. 'Ben senin için her şeyi yaparım, Burcu'ya gider neler neler anlatırım' diyor. Takıntılı. Kadın hırsa kapılmış belli ki. Ama Sinan'ın böyle bir şey yapacağını sanmıyorum" dedi.

Sinan Akçıl'ın başka sevgilisinden baba olacağı iddialarına Burcu Kıratlı'dan yanıt geldi! Burcu Kıratlı: O kadın bu sabah tam 11 kez beni aradı...

Bununla birlikte , cumartesi akşamı Deha Bilimlier ile Muamma'da sahneye çıkan 'ı dinlemeye gitti. Sinan Akçıl'ın sahneden fotoğrafını sosyal medyada paylaşıp kalp emolojisi ekledi.

Sinan Akçıl'ın başka sevgilisinden baba olacağı iddialarına Burcu Kıratlı'dan yanıt geldi! Burcu Kıratlı: O kadın bu sabah tam 11 kez beni aradı...

Ne var ki, dün akşam sürpriz bir gelişme yaşandı; dedikodular ile 'nın bir kez daha barışmasına vesile oldu.

Sinan Akçıl'ın başka sevgilisinden baba olacağı iddialarına Burcu Kıratlı'dan yanıt geldi! Burcu Kıratlı: O kadın bu sabah tam 11 kez beni aradı...

'Her olayla birbirimize daha çok bağlanıyoruz'

, ile barıştıktan hemen sonra "Her olayla birbirimize daha çok bağlanıyoruz, sevgimiz büyüyor. Bir kez daha iyi ki varsın 'mucize' dedikleri 3 hece" diye konuştu.

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Sinan Akçıl'ın başka sevgilisinden baba olacağı iddialarına Burcu Kıratlı'dan yanıt geldi! Burcu Kıratlı: O kadın bu sabah tam 11 kez beni aradı...
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