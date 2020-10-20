Haberler Günaydın Haberleri Ünlü kardeşler Saruhan Hünel ile Aslı Hünel sosyal medyadan yarım istedi! Saruhan Hünel'in babası koronavirüse yakalandı!

Ünlü kardeşler ile sosyal medyadan yarım istedi! koronavirüse yakalandı!

Son olarak dizisi ile sevenleriyle buluşan oyuncu üzücü haberi hesabından duyurarak yardım çağrısında bulundu. ile babaları 'in hastanede tedavisi gördüğünü söyleyerek hayranlarından kan bağışında bulunmaları için yardım istedi. Saruhan Hünel Babalar Günü'nde babası Mehmet Fevzi Hünel ile poz vermiş "Babası hayatta olanlar olarak bizler ne kadar şanslıyız.. Allah'ım babası vefat etmiş ya da babasını hiç göremeyenlere sabırlar, babası hasta olanlara şifalar versin..." demişti.

Giriş Tarihi: 20.10.2020 10:16 Son Güncelleme: 20.10.2020 10:40 ABONE OL
Ünlü kardeşler Saruhan Hünel ile Aslı Hünel sosyal medyadan yarım istedi! Saruhan Hünel'in babası koronavirüse yakalandı!

Son olarak dizisi ile sevenleriyle buluşan oyuncu üzücü haberi hesabından duyurarak yardım çağrısında bulundu.

Ünlü kardeşler Saruhan Hünel ile Aslı Hünel sosyal medyadan yarım istedi! Saruhan Hünel'in babası koronavirüse yakalandı!

şarkıcı kardeşi ile babaları 'in hastanede tedavisi gördüğünü söyleyerek hayranlarından kan bağışında bulunmaları için yardım istedi.

Ünlü kardeşler Saruhan Hünel ile Aslı Hünel sosyal medyadan yarım istedi! Saruhan Hünel'in babası koronavirüse yakalandı!

Başarılı oyuncu kendi hesabından yaptığı paylaşımda,

''Covid-10 geçiren ve şu an hastanede olan babamızın tedavisinde kullanılmak üzere Covid geçirmiş 2 negatif sonucu tespit edilmiş ve 28. Günü doldurmuş olan ve A RH + kana sahip olanların Kızılay'a adına bağış yapılmasını rica ederiz'' ifadelerine yer verdi.

Ünlü kardeşler Saruhan Hünel ile Aslı Hünel sosyal medyadan yarım istedi! Saruhan Hünel'in babası koronavirüse yakalandı!

Babalar Günü'nde babası ile poz vermiş "Babası hayatta olanlar olarak bizler ne kadar şanslıyız.. Allahım babası vefat etmiş ya da babasını hiç göremeyenlere sabırlar, babası hasta olanlara şifalar versin..." demişti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Ünlü kardeşler Saruhan Hünel ile Aslı Hünel sosyal medyadan yarım istedi! Saruhan Hünel'in babası koronavirüse yakalandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA