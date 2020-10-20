Ünlü kardeşler Saruhan Hünel ile Aslı Hünel sosyal medyadan yarım istedi! Saruhan Hünel'in babası koronavirüse yakalandı!

Başarılı oyuncu Saruhan Hünel kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,

''Covid-10 geçiren ve şu an hastanede olan babamızın tedavisinde kullanılmak üzere Covid geçirmiş 2 negatif sonucu tespit edilmiş ve 28. Günü doldurmuş olan ve A RH + kana sahip olanların Kızılay'a Mehmet Fevzi Hünel adına bağış yapılmasını rica ederiz'' ifadelerine yer verdi.