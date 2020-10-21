İtalya sokaklarında sanal defile

DAMAT Tween 2021 İlkbahar/ Yaz Koleksiyonu Virtual Runway şovu, greenbox teknolojisini üçüncü boyutla buluşturan dijital platformlar aracılığı ile markaya özel yaratılan İtalya sokaklarında gerçekleştirildi. Türk ve yabancı 17 mankenin sanal ortamda yaratılan bir İtalyan sokağında tasarımları tanıttığı defilede 28 tasarım sergilendi. Sokaklarda; Pisa Kulesi, pizza restoranları, dondurma dükkanları, tarihi çeşmeler ve motosikletler gibi İtalya ile özdeşleşen simgelere yer verildi. Defileyi tüm dünya aynı anda izledi.