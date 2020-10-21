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Karadenizli sanatçı 'ten 'e sert tepki! İsmail Türüt "Böyle bir ihanete göz yumanlar beni temsil edemez"

Kobani olayları kapsamında Müzik Yorumcuları Meslek Birliği'nin () Yardımcılığı görevini yürüten 'ın geçtiğimiz günlerde tutuklanmasının ardından birlik üyesi Karadenizli sanatçı , çarpıcı açıklamalar yaptı. 'ın manşetinde de yer alan 'MÜYORBİR Genel Sekreter Yardımcısı Bircan Yorulmaz'ın Kobani olayları kapsamında tutuklanması' haberi sonrası 'Yeter' dediğini belirten İsmail Türüt "Böyle bir ihanetin içindekilere göz yuman zihniyet beni temsil edemez." sözleriyle tepki gösterdi. İşte İsmail Türüt'ün MÜYORBİR skandalı hakkında GÜNAYDIN'a yaptığı açıklamalar...

ÖMER KARAHAN ÖMER KARAHAN
Giriş Tarihi: 21.10.2020 08:32 Son Güncelleme: 21.10.2020 08:47 ABONE OL
Karadenizli sanatçı İsmail Türüt'ten MÜYORBİR'e sert tepki! İsmail Türüt Böyle bir ihanete göz yumanlar beni temsil edemez

Kobani olayları kapsamında Müzik Yorumcuları Meslek Birliği'nin () Yardımcılığı görevini yürüten 'ın geçtiğimiz günlerde tutuklanmasının ardından birlik üyesi Karadenizli sanatçı , çarpıcı açıklamalar yaptı.

Karadenizli sanatçı İsmail Türüt'ten MÜYORBİR'e sert tepki! İsmail Türüt Böyle bir ihanete göz yumanlar beni temsil edemez

'ÇARPIK BİR SİSTEM VAR'
Yıllardır müzik meslek birliklerindeki usulsüzlükleri, haksızlıkları konuşmaktan yorulduğunu söyleyen Türüt, "Herkes kapalı kapılar ardından şikayetlerini dile getiriyor, bir ben sesimi çıkarıyorum. Müzik meslek birlikleri o kadar çarpık bir sistem ile yönetiliyor ki daha mektup yazmasını bilmeyen üyeler fahiş rakamlar ile telifler kazanıyor" dedi.

Karadenizli sanatçı İsmail Türüt'ten MÜYORBİR'e sert tepki! İsmail Türüt Böyle bir ihanete göz yumanlar beni temsil edemez

Bu adaletsizlikler ile mücadele ederken geçtiğimiz günlerde 'ın manşetinde de yer alan ' Yardımcısı 'ın Kobani olayları kapsamında tutuklanması' haberi sonrası 'Yeter' dediğini belirten Türüt, sözlerine şöyle devam etti: "Beni temsil eden isimlerin genel sekreterliğinde böyle bir skandalın yaşanmasını aklım almıyor. Böyle bir kurumda terör örgütü uzantılı bir kişi asla yer alamaz. Mevcut yönetimi reddediyorum, kınıyorum. Böyle bir ihanetin içindekilere göz yuman zihniyet beni temsil edemez."

Karadenizli sanatçı İsmail Türüt'ten MÜYORBİR'e sert tepki! İsmail Türüt Böyle bir ihanete göz yumanlar beni temsil edemez

'GÜNLERDİR UYUYAMIYORUM'
yönetimine "Böyle bir olay sonrası nasıl sokağa sanatçıyız diye çıkıp insanların yüzüne bakabiliyorsunuz?" diye seslenen Türüt, üyesi olduğu kurumda yaşanan olaydan dolayı uyuyamadığını ifade etti: "Daha önce MESAM ile ilgili de söylemiştim; 'Meslek birlikleri ne hale düştü' diye.

Karadenizli sanatçı İsmail Türüt'ten MÜYORBİR'e sert tepki! İsmail Türüt Böyle bir ihanete göz yumanlar beni temsil edemez

Daha ne pislikler çıkar buralardan belli değil! Kobani olaylarını yapanlar arasında yer aldığı için yardımcısı tutuklanıyor ama Başkanı ve mevcut yönetim utanıp sıkılmıyor, insan içine çıkabiliyor. Ben içinde olduğum kurumda böyle bir ihanet yaşandığı için günlerdir uykusuzum."

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Karadenizli sanatçı İsmail Türüt'ten MÜYORBİR'e sert tepki! İsmail Türüt "Böyle bir ihanete göz yumanlar beni temsil edemez"
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