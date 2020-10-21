Karadenizli sanatçı İsmail Türüt'ten MÜYORBİR'e sert tepki! İsmail Türüt "Böyle bir ihanete göz yumanlar beni temsil edemez"

Bu adaletsizlikler ile mücadele ederken geçtiğimiz günlerde GÜNAYDIN'ın manşetinde de yer alan 'MÜYORBİR Genel Sekreter Yardımcısı Bircan Yorulmaz'ın Kobani olayları kapsamında tutuklanması' haberi sonrası 'Yeter' dediğini belirten Türüt, sözlerine şöyle devam etti: "Beni temsil eden isimlerin genel sekreterliğinde böyle bir skandalın yaşanmasını aklım almıyor. Böyle bir kurumda terör örgütü uzantılı bir kişi asla yer alamaz. Mevcut yönetimi reddediyorum, kınıyorum. Böyle bir ihanetin içindekilere göz yuman zihniyet beni temsil edemez."