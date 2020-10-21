Son dakika haberi bomba etkisi yarattı! Aslı Enver ile Kerem Tunçeri'nin aşk yuvaları ortaya çıktı! Oyuncu Aslı Enver ile Kerem Tunçeri meğer 5 aydır gizli gizli buluşuyorlarmış...

Oyuncu Aslı Enver ile basketbolcu Kerem Tunçeri'nin ilişkisi yılan hikayesine döndü. Aylardır "Aslı Enver ile Kerem Tunçeri barıştılar mı?" sorusunun cevabı tartışılıp duruyor. Sosyal medya haklarında sık sık yeniden birlikteler haberleri çıkan Aslı Enver ile Kerem Tunçeri ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; oyuncu Aslı Enver ve Kerem Tunçeri birlikte, hem de haziran ayından beri!