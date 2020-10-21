Son dakika haberi bomba etkisi yarattı! Aslı Enver ile Kerem Tunçeri'nin aşk yuvaları ortaya çıktı! Oyuncu Aslı Enver ile Kerem Tunçeri meğer 5 aydır gizli gizli buluşuyorlarmış...

Mayıs ayında ortaya çıkan ve kısa sürede bittiği düşünülen Aslı Enver ile Kerem Tunçeri aşkının gizli saklı devam ettiği iddiaları magazin gündemine bomba gibi düştü. Geçtiğimiz Mayıs ayında oyuncu Aslı Enver'in basketbolcu Kerem Tunçeri ile aşk yaşadığı haberleri gündem olmuş hemen ardından Kerem Tunçeri'nin başka kadınlarla konuşmaları ifşa olmuştu.
Oyuncu Aslı Enver ile basketbolcu Kerem Tunçeri'nin ilişkisi yılan hikayesine döndü. Aylardır "Aslı Enver ile Kerem Tunçeri barıştılar mı?" sorusunun cevabı tartışılıp duruyor. Sosyal medya haklarında sık sık yeniden birlikteler haberleri çıkan Aslı Enver ile Kerem Tunçeri ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; oyuncu Aslı Enver ve Kerem Tunçeri birlikte, hem de haziran ayından beri!
Mayıs ayında çıkan çapkınlık haberleri yüzünden yollarını ayıran ikili, Kerem Tunçeri'nin ısrarlı bir şekilde aşkının peşinden koşmasıyla haziran ayında yeniden başlamış.
Magazin gündemine son dakika olarak düşen haberde Aslı Enver ile Kerem Tunçeri'nin ortaya çıkan aşk yuvalarında gizli gizli buluştukları iddia edildi.
Çapkınlık iddiaları yüzünden yıpranan Enver, yer aldığı dizinin de olumsuz etkilenmemesi için ilişkiyi gizli tutmaya karar vermiş.
Güzel oyuncu, sevgilisiyle daha rahat bir şekilde görüşebilmek için Caddebostan'daki Sabiha Hanım Korusu'ndan 16 bin TL'ye ev tutmuş.
Daire, korunun içinde yer aldığından çift ilişkilerini rahat bir şekilde gözlerden uzak sürdürmeye devam ediyormuş.