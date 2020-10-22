Akıncı’dan merak uyandıran teaser

Atv ekranlarında yayınlanacak olan, Türk dizi-sinema sektörünün ilk kahraman hikayesi Akıncı'nın büyük gizemi devam ediyor. Dizinin atv'de yayınlanan ilk teaser'ı izleyicide büyük bir merak uyandırdı. Köklerini Osmanlı tarihinden alan modern bir kahramanın günümüzdeki zorlu mücadelesini anlatan Akıncı dizisinin yayınına sayılı günler kaldı. Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi'nin başrollerini paylaştığı diziden ilk görüntüler önceki gün yayınlandı.Modern bir halk kahramanı hikayesi olan Akıncı'nın atv ekranlarında yayınlanan teaser'ıyla diziden ilk görüntüler seyirci karşısına çıktı. Kanalın, yapım şirketinin ve oyuncuların sosyal medya hesaplarına gelen izleyici yorumlarından teaser'ın büyük bir beğeniyle izlendiği ve merak uyandırdığı görüldü. Dizinin kadrosunda Özyıldız ve Develi'nin yanı sıra Yıldıray Şahinler, Tolga Tekin, Erkan Bektaş, Sermet Yeşil, Didem İnselel, Serhat Onat, Ayça Erturan, Müge Boz, Berrin Arısoy, Berrak Kuş, Yılmaz Bayraktar, Ercü Turan, Deren Talu gibi isimler bulunuyor. Dizinin çekimleri İstanbul'un tarihi semtlerinde ve özel platolarda yapılıyor.