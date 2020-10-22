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Oyuncu karşısında sessizliği bozdu! Aslı Enver ile gizli gizli buluşuyor haberleri olay yaratmıştı...

Geçtiğimiz Mayıs ayında ortaya çıkan ve kısa sürede bittiği düşünülen ile aşkının gizli saklı devam ettiği iddiaları bomba etkisi yaratmıştı. Oyuncu Aslı Enver'in basketbolcu Kerem Tunçeri ile aşk yaşadığı haberleri gündem olmuş hemen ardından Kerem Tunçeri'nin başka kadınlarla konuşmaları ifşa olmuştu. Aslı Enver'in terk ettiği Kerem Tunçeri'nin barışma çabaları karşılık bulduğu iddia edilmiş hatta çiftin aşk yuvalarında gizli gizli buluştukları ortaya atılmıştı. Aslı Enver karşısında sessizliği bozdu. Sosyal medya hesabından ateş püsküren Aslı Enver evinin fotoğraflarının yayınlanarak güvenliğinin tehlikeye atıldığını söyledi. İşte Aslı Enver'in aşk haberlerine isyan ettiği o paylaşımı...

Giriş Tarihi: 22.10.2020 09:16 Son Güncelleme: 22.10.2020 09:40 ABONE OL
Oyuncu Aslı Enver aşk iddiaları karşısında sessizliği bozdu! Aslı Enver ile Kerem Tunçeri gizli gizli buluşuyor haberleri olay yaratmıştı...

Geçtiğimiz Mayıs ayında ortaya çıkan ve kısa sürede bittiği düşünülen ile aşkının gizli saklı devam ettiği iddiaları bomba etkisi yaratmıştı. Oyuncu Aslı Enver'in basketbolcu Kerem Tunçeri ile aşk yaşadığı haberleri gündem olmuş hemen ardından Kerem Tunçeri'nin başka kadınlarla konuşmaları ifşa olmuştu.

Oyuncu Aslı Enver aşk iddiaları karşısında sessizliği bozdu! Aslı Enver ile Kerem Tunçeri gizli gizli buluşuyor haberleri olay yaratmıştı...

'in terk ettiği 'nin barışma çabaları karşılık bulduğu iddia edilmiş hatta çiftin aşk yuvalarında gizli gizli buluştukları ortaya atılmıştı. Aslı Enver karşısında sessizliği bozdu.

Oyuncu Aslı Enver aşk iddiaları karşısında sessizliği bozdu! Aslı Enver ile Kerem Tunçeri gizli gizli buluşuyor haberleri olay yaratmıştı...

Sosyal medya hesabından ateş püsküren evinin fotoğraflarının yayınlanarak güvenliğinin tehlikeye atıldığını söyledi. İşte Aslı Enver'in aşk haberlerine isyan ettiği o paylaşımı...

Oyuncu Aslı Enver aşk iddiaları karşısında sessizliği bozdu! Aslı Enver ile Kerem Tunçeri gizli gizli buluşuyor haberleri olay yaratmıştı...

, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla hakkında çıkan haberleri yalanlayarak kanuni haklarını aramak için tüm işlemleri başlattığını bildirtti.

Oyuncu Aslı Enver aşk iddiaları karşısında sessizliği bozdu! Aslı Enver ile Kerem Tunçeri gizli gizli buluşuyor haberleri olay yaratmıştı...

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın ortaya attığı iddiaya göre güzel oyuncu, sevgilisiyle daha rahat bir şekilde görüşebilmek için Caddebostan'daki Sabiha Hanım Korusu'ndan 16 bin TL'ye ev tutmuş.

Oyuncu Aslı Enver aşk iddiaları karşısında sessizliği bozdu! Aslı Enver ile Kerem Tunçeri gizli gizli buluşuyor haberleri olay yaratmıştı...

Çapkınlık iddiaları yüzünden yıpranan Enver, yer aldığı dizinin de olumsuz etkilenmemesi için ilişkiyi gizli tutmaya karar vermiş.

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Oyuncu Aslı Enver aşk iddiaları karşısında sessizliği bozdu! Aslı Enver ile Kerem Tunçeri gizli gizli buluşuyor haberleri olay yaratmıştı...
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