Oyuncu Aslı Enver aşk iddiaları karşısında sessizliği bozdu! Aslı Enver ile Kerem Tunçeri gizli gizli buluşuyor haberleri olay yaratmıştı...

Geçtiğimiz Mayıs ayında ortaya çıkan ve kısa sürede bittiği düşünülen Aslı Enver ile Kerem Tunçeri aşkının gizli saklı devam ettiği iddiaları bomba etkisi yaratmıştı. Oyuncu Aslı Enver'in basketbolcu Kerem Tunçeri ile aşk yaşadığı haberleri gündem olmuş hemen ardından Kerem Tunçeri'nin başka kadınlarla konuşmaları ifşa olmuştu.
Aslı Enver'in terk ettiği Kerem Tunçeri'nin barışma çabaları karşılık bulduğu iddia edilmiş hatta çiftin aşk yuvalarında gizli gizli buluştukları ortaya atılmıştı. Aslı Enver aşk iddiaları karşısında sessizliği bozdu.
Sosyal medya hesabından ateş püsküren Aslı Enver evinin fotoğraflarının yayınlanarak güvenliğinin tehlikeye atıldığını söyledi. İşte Aslı Enver'in aşk haberlerine isyan ettiği o paylaşımı...
Aslı Enver, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla hakkında çıkan haberleri yalanlayarak kanuni haklarını aramak için tüm işlemleri başlattığını bildirtti.
Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın ortaya attığı iddiaya göre güzel oyuncu, sevgilisiyle daha rahat bir şekilde görüşebilmek için Caddebostan'daki Sabiha Hanım Korusu'ndan 16 bin TL'ye ev tutmuş.