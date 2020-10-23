Kaan Yıldırım kimdir? Hadise ile evleneceği iddia edilen Kaan Yıldırım kaç yaşında nereli?

Geçtiğimiz Mart ayından bu yana ünlü şarkıcı Hadise ile birliktelik yaşayan Kaan Yıldırım'ın Hadise ile evleneceği iddialarının ortaya çıkması sonrasında Kaan Yıldırım kimdir, kaç yaşında, nereli? şeklindeki sorularla yoğun olarak araştırma yapılmaya başlandı ve Kaan Yıldırım ismi Google Trendler listesinde kendine yer buldu. Peki, Kaan Yıldırım kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte tüm merak edilenler...

KAAN YILDIRIM KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Kaan Yıldırım, 24 Aralık 1986 yılında Türkiye'nin İstanbul şehrinde doğdu. İngiltere Londra Brunel Üniversitesi pazarlama bölümünden mezun oldu. Başkent İletişim Bilimleri Akademisi'nde oyunculuk eğitimi aldı.Oyunculuk kariyerine Kayıp dizisinde Kadir karakterini canlandırarak başladı. Ancak Yıldırım, asıl çıkışını başrollerinde Uğur Polat, Sevtap Özaltun, Erkan Kolçak Köstendil, Şebnem Bozoklu'nun oynadığı 'Ulan İstanbul' adlı dizisiyle yaptı. 2015 yılında ise başrollerini Ezgi Eyüboğlu ile üstlendiği bir yaz dizisi olan Adı Mutluluk dizisinde Batu Değirmenci karakterini canlandırdı.