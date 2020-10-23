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Son dakika: Çağla Şıkel’e e-posta ile tehdit mesajına suç duyurusu

Son dakika magazin olayı! Çağla Şıkel'in başına gelen korkunç tehdit olayı sonrası savcılık harekete geçti.  Çağla Şıkel, bilgisayarına gelen “Seni ve çocuklarını öldüreceğim” mesajı nedeniyle büyük korku yaşamıştı. Savcılığa başvuran ünlü manken kendini tehdit eden kişinin bulunmasını istemişti. Ajanslara düşen son dakika haberine göre  savcılık, Şıkel'in şikayeti üzerine soruşturma başlattı.

DHA
Giriş Tarihi: 23.10.2020 17:17 Son Güncelleme: 23.10.2020 17:29 ABONE OL
Son dakika: Çağla Şıkel’e e-posta ile tehdit mesajına suç duyurusu

Çağla Şıkel, 17 Ekim'de gönderilen e-posta ile ölümle tehdit edildi. Şıkel'e kimliği belirsiz bir kişi tarafından, harflerden oluşmuş uydurma bir e-mail adresiyle tehdit mesajı gönderildi. "Bak Çağla, yakında öleceksin. Seni ve çocuklarını öldüreceğim bu gece" yazılı mesaj üzerine korkuya kapılan ünlü manken, avukatı aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Mail atan kişinin IP numarasını ve e-mail görüntüsünü savcılığa sunan Şıkel, söz konusu kişinin tespit edilerek cezalandırılmasını talep etti.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Savcılık, şikayet dilekçesi üzerine soruşturma başlattı. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne yazı yazılarak e-mail atan şahsın belirlenmesi için çalışmalar başlatılacak.

Son dakika magazin haberleri: Çağla Şıkel'e korkunç tehdit 'seni ve çocuklarını öldüreceğim'

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Son dakika: Çağla Şıkel’e e-posta ile tehdit mesajına suç duyurusu
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