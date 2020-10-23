Son dakika: Çağla Şıkel’e e-posta ile tehdit mesajına suç duyurusu

Çağla Şıkel, 17 Ekim'de gönderilen e-posta ile ölümle tehdit edildi. Şıkel'e kimliği belirsiz bir kişi tarafından, harflerden oluşmuş uydurma bir e-mail adresiyle tehdit mesajı gönderildi. "Bak Çağla, yakında öleceksin. Seni ve çocuklarını öldüreceğim bu gece" yazılı mesaj üzerine korkuya kapılan ünlü manken, avukatı aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Mail atan kişinin IP numarasını ve e-mail görüntüsünü savcılığa sunan Şıkel, söz konusu kişinin tespit edilerek cezalandırılmasını talep etti.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Savcılık, şikayet dilekçesi üzerine soruşturma başlattı. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne yazı yazılarak e-mail atan şahsın belirlenmesi için çalışmalar başlatılacak.