Şoray’dan duygusal yazı...

TÜRK sinemasının sultanı Türkan Şoray, kızı Yağmur'un 36'ncı doğum gününü duygusal bir yazı ile kutladı. Özel hayatında da hayli duygusal olan Türkan Şoray, kızının yaşgünü için şu yazıyı kaleme aldı: "Hayattaki en değerli varlığım Yağmur'um. Benim yaşam kaynağım oldun. Bebekliğinden bugüne kadar her anına tanık olmak, her yaşını yaşamak, ilk gülmen, ilk anne demen... Bunlar dünyanın en büyük mutluluğunu yaşattı bana. Seninle yeniden var oldum. Bugün doğum günün, benim de bugün hayatıma bir güneş doğdu. Güzel kızım, hep gülerek, mutlu olarak nice doğum günlerin olsun. Seninle gurur duyuyorum." Türkan Şoray'ın yazdığı bu mesaj, kısa zamanda milyonlarca beğeni aldı. Kızının fotoğrafını paylaşan Şoray'ın sanatçı arkadaşları da, mesaj göndererek Yağmur Ünal'ın yeni yaşını kutladılar.