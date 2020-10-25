Hatipoğlu’ndan din istismarcılarına sert tepki

'BU REZİLLERE GÖZ YUMULAMAZ'



Atv ekranlarında izleyiciyle buluşan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, "Gençleri sahiplenelim, dışlamayalım" dedi ve din istismarcılarına sosyal medyadan büyük tepki gösterdi. Hatipoğlu, şöyle konuştu: "Tasavvuf veya vakıf kisvesi altında taciz, badeleme, küçük kızlara tasallut gibi aşağılık rezillikler içinde olan soytarıların dinle bir ilgisi olamaz. Dinin kaynağı Kur'an, sünnet, vicdan ve akıldır. Bu rezillere göz yummayı da, bunları bahane edip dini aşağılamayı da kabul edemeyiz."