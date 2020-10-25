İdob’tan barok konseri

11. Uluslararası İstanbul Opera Festivali programında yer alan Barok Konseri, Süreyya Opera Sahnesi'nde sahnelendi. Orkestra şefi Paolo Villa yönetimindeki konserde, İstanbul Devlet Opera ve Balesi solistleri soprano Otilia İpek, mezzosoprano Elif Tuğba Tekışık, bariton Kevork Tavityan, bas Suat Arıkan ve keman sanatçısı Oleksandr Samoylenko'nun sahne aldı.



SEZONU AÇTILAR





Usta oyuncu Kemal Başar'ın kurucusu olduğu Tiyatro keyfi yeni sezonu önceki akşam, Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'nde sahnelenen 'Öylesine Hikayeler' adlı oyunla açtı. Başar'ın babası Savaş Başar anısına sahnelediği oyun, modern meddah hikayesiyle izleyicilerin beğenisini kazandı.



'HER ŞEYE RAĞMEN' BAŞLADI



Bu yıl #HerŞeyeRağmen sloganıyla sinemaseverleri ağırlayan 8. Boğaziçi Film Festivali, açılış filmi 'Sun Children'ın gösterimiyle başladı. Festivalin ilk gününde Ercan Kesal'ın yönettiği 'Nasipse Adayız'ın gösterimi sonrası film ekibinin katıldığı bir söyleşi gerçekleşti. Festival, sinemaseverleri 30 Ekim'e kadar yılın merakla beklenen filmleriyle buluşturmaya devam edecek.