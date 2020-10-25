Son dakika haberi: Ünlü manken Şevval Şahin İstiklal Marşını bilemedi Fahrettin Koca'yı tanıyamadı! İstiklal Marşını okuyamadı...

Özel bir televizyon programında yayınlanan soru cevap programına konuk olan Şevval Şahin, bilemediği sorularla sosyal medyada gündem oldu. TT listesine yerleşen ünlü manken Fahrettin Koca'yı tanıyor musunuz sorusuna 'Pas' cevabını vererek herkesi şaşırttı. Ülkemizde kaç coğrafi bölge var sorusuna da yanıt veremeyen ünlü manken en sonunda İstiklal Marşımızın ilk kıtası sorulunca yine cevap vermekten kaçındı.

TÜRKİYE GÜZEL ŞEVVAL ŞAHİN, FAHRETTİN KOCA'YI TANIMADI! İSTİKLAL MARŞI...

Corona virüsün ülkemizde tespit edildiği Mart ayından beri sürekli haber kanallarında yer alan yaptığı açıklamalarla gündem olan ve vaka sayısının azalması için yoğun çaba harcayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kim olduğunu bilemeyen ünlü manken Şevval Şahin şok etti. İstiklal Marşımızın ilk kıtasını söylemeyen yazarı Mehmet Akif Ersoy'u tanımayan Şevvel Şahin, yayını terk etmek zorunda kaldı.