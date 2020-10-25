Son dakika haberi: Ünlü manken Şevval Şahin İstiklal Marşını bilemedi Fahrettin Koca'yı tanıyamadı! İstiklal Marşını okuyamadı...

Özel bir televizyon programında yayınlanan soru cevap programına konuk olan Şevval Şahin, bilemediği sorularla sosyal medyada gündem oldu. TT listesine yerleşen ünlü manken Fahrettin Koca'yı tanıyor musunuz sorusuna 'Pas' cevabını vererek herkesi şaşırttı. Ülkemizde kaç coğrafi bölge var sorusuna da yanıt veremeyen ünlü manken en sonunda İstiklal Marşımızın ilk kıtası sorulunca yine cevap vermekten kaçındı.
Corona virüsün ülkemizde tespit edildiği Mart ayından beri sürekli haber kanallarında yer alan yaptığı açıklamalarla gündem olan ve vaka sayısının azalması için yoğun çaba harcayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kim olduğunu bilemeyen ünlü manken Şevval Şahin şok etti. İstiklal Marşımızın ilk kıtasını söylemeyen yazarı Mehmet Akif Ersoy'u tanımayan Şevvel Şahin, yayını terk etmek zorunda kaldı.
ATATÜRK'ÜN HERHANGİ BİR SÖZÜNÜ BİLİYOR MUSUNUZ?
Mustafa Kemal Atatürk'ün herhangi bir sözünü biliyor musunuz sorusuna uzun süre sessiz kalan Şevval Şahin biliyorum ama şimdi aklıma gelmiyor açıkçası cevabını verdi. İstiklal Marşı konusunda da cevap veremeyen ünlü manken eskiden çok iyi biliyordum demekle yetindi.
Geçtiğimiz günlerde YouTube üzerinden yayın yapan bir programa konuk olan ve kendine has bir dil kullanan Şevval Şahin yine gündem olmuştu. Öğle yemeğine lunch time, atıştırmalık yerine de İngilizce terimler bulan 2018 Türkiye güzeli corona virüs hakkında da çok konuşulan açıklamalar yapmıştı.
Türkiye Güzeli Şevval Şahin'in son açıklamalarıyla sosyal medyada yine olay oldu | Video
İŞTE ŞEVVAL ŞAHİN'İN KENDİNE HAS DİLİ...
"Buradan çıkınca lança (İngilizce "lunch"a - öğle yemeğine) giderim. 8-9 gibi de akşam yemeği yerim. Sonra benim binçiting (İngilizce "binge eating" - tıkınma) modum oluyor. Çil (İngilizce "chill" - keyif, rahatlama) yaparken ayskrim (İngilizce "ice cream" - dondurma) olsun, çips (İngilizce "chips" - patates kızartması) olsun, çaklıt (İngilizce "chocolate" - çikolata) olsun yiyorum..."
AÇIKLAMALARI TEPKİ ÇEKMİŞTİ
Şahin, "İki kere negatif çıktım. Erkek arkadaşım pozitif çıktı o da şu an atlattı. Gerçekten abartıldığı kadar vaka yok. Toplam 10 kişi pozitif çıktı. Şu an herkes negatif. Doğum günü partileri aslında bir parti değildi. Evin dışında açık alanda birkaç kız arkadaşımla yemek yaptım. Kalabalık değildi ve gerçekten sosyal mesafeli bir partiydi. Hatta çoğu arkadaşım korkudan maske taktı. Pozitif olan kimse gelmedi" diyerek kendini savunmuştu.