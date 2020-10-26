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sunucularından ile manken 'nın panik anları! Deniz Akkaya ve Hakan Hatipoğlu birlikte görüntülendi!

Katıldığı ile adını duyuran sonrasında oyunculuk ve sunuculuk yapan kendisi gibi Var mısın Yok musun yarışmasının ardından Survivor'a da katılan ile 2011 yılında hayatını birleştirmişti. Mutlu bir evlilikleri olan çiftin bir de Lila adında kızları var. Önceki akşam ve Hakan Hatipoğlu Akatlar'daki bir benzin istasyonunda objektife takıldı. İki ünlü isim, fotoğraflarının çekildiğini fark edince panik yaşadı. İşte Hürriyet'in Deniz Akkaya ve Hakan Hatipoğlu haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 26.10.2020 10:08 Son Güncelleme: 26.10.2020 10:39 ABONE OL
Survivor sunucularından Hakan Hatipoğlu ile manken Deniz Akkaya'nın panik anları! Deniz Akkaya ve Hakan Hatipoğlu birlikte görüntülendi!

Önceki akşam ve Akatlar'daki bir benzin istasyonunda objektife takıldı. İki ünlü isim, fotoğraflarının çekildiğini fark edince panik yaşadı. İşte Hürriyet'in haberinin ayrıntıları...

Survivor sunucularından Hakan Hatipoğlu ile manken Deniz Akkaya'nın panik anları! Deniz Akkaya ve Hakan Hatipoğlu birlikte görüntülendi!

Önce el kol hareketleriyle tepki gösteren ve muhabirlere "Hayda! Hayret bir şey, burada ne işiniz var?" diye soran Hatipoğlu, daha sonra "Deniz Hanım'la peş peşe benzin alıyoruz" diye açıklama yaptı.

Survivor sunucularından Hakan Hatipoğlu ile manken Deniz Akkaya'nın panik anları! Deniz Akkaya ve Hakan Hatipoğlu birlikte görüntülendi!

'yla "Denizciğim bekliyorum bak, mutlaka ara. Hadi iyi akşamlar" diyerek vedalaşan , soruları yanıtsız bırakarak uzaklaştı.

Survivor sunucularından Hakan Hatipoğlu ile manken Deniz Akkaya'nın panik anları! Deniz Akkaya ve Hakan Hatipoğlu birlikte görüntülendi!

'ALLAH'IN İŞİ'
da şaşkınlığını "Hayrola burada ne işiniz var?" diyerek dile getirdi. "Röportaj yapamayacağım kusura bakmayın, benzin aldım gidiyorum" diyen Akkaya, benzincide 'yla denk gelmesi sorulduğunda ise "Allah'ın işi" yorumunu yaptı.

Survivor sunucularından Hakan Hatipoğlu ile manken Deniz Akkaya'nın panik anları! Deniz Akkaya ve Hakan Hatipoğlu birlikte görüntülendi!

Benim sorunum değil
benzinciden ayrılırken, halen istasyondaydı. Hatipoğlu, "Deniz Hanım sizinle görüntülenince panik oldu, 'Allah'ın işi' dedi. Ne diyorsunuz bu tepkisine?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Arkadaşlar o benim sorunum değil. Ben evimden çıktım, halı saha maçına gidiyorum."

Survivor sunucularından Hakan Hatipoğlu ile manken Deniz Akkaya'nın panik anları! Deniz Akkaya ve Hakan Hatipoğlu birlikte görüntülendi!

Katıldığı ile adını duyuran sonrasında oyunculuk ve sunuculuk yapan kendisi gibi Var mısın Yok musun yarışmasının ardından Survivor'a da katılan ile 2011 yılında hayatını birleştirmişti. Mutlu bir evlilikleri olan çiftin bir de Lila adında kızları var.

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Survivor sunucularından Hakan Hatipoğlu ile manken Deniz Akkaya'nın panik anları! Deniz Akkaya ve Hakan Hatipoğlu birlikte görüntülendi!
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