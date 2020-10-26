Survivor sunucularından Hakan Hatipoğlu ile manken Deniz Akkaya'nın panik anları! Deniz Akkaya ve Hakan Hatipoğlu birlikte görüntülendi!

Katıldığı Survivor ile adını duyuran sonrasında oyunculuk ve sunuculuk yapan Hakan Hatipoğlu kendisi gibi Var mısın Yok musun yarışmasının ardından Survivor'a da katılan Gizem Akın ile 2011 yılında hayatını birleştirmişti. Mutlu bir evlilikleri olan çiftin bir de Lila adında kızları var.