Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Alpaslan Çakırbeyli kendi ekibini kurdu!

Ekranların sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 169. bölümünde Şahin Ağa'nın yanına giden Alpaslan Çakırbeyli, "Sence ne yapmalıyım?" diye sordu. Şahin Ağa da Çakırbeyli'ye ceplerinden çıkardığı iki tesbih ile iki yol sundu. İşte EDHO'nun 169. bölümüne damga vuran sahnede Alpaslan Çakırbeyli'nin seçtiği yol.
Alpaslan Çakırbeyli, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 169. bölümünde kendi ekibini kurdu. Tekin'in Doğan Baba'dan gelen teklifine teşekkür eden Alpaslan Çakırbeyli, İlk teklifini de kendisine yaptı.
EKİP KURULUYOR
Tekin, Alpaslan Çakırbeyli'nin teklifini kabul etti. "Bir süredeydim ama sen bir yola çıktıysan artık değilim. Senin yanındayım" diyen Tekin, Alpaslan Çakırbeyli'nin mekan işini de çözüyor.
Alpaslan Çakırbeyli artık Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da kendi ekibini kuruyor.
Alpaslan Çakırbeyli kendi ekibini kurdu! EDHO 169. bölüm | Video