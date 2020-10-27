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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da kendi ekibini kurdu!

Ekranların sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 169. bölümünde Şahin Ağa'nın yanına giden , "Sence ne yapmalıyım?" diye sordu. Şahin Ağa da Çakırbeyli'ye ceplerinden çıkardığı iki tesbih ile iki yol sundu. İşte EDHO'nun 169. bölümüne damga vuran sahnede Alpaslan Çakırbeyli'nin seçtiği yol.

Giriş Tarihi: 27.10.2020 23:53 Son Güncelleme: 28.10.2020 00:45 ABONE OL
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Alpaslan Çakırbeyli kendi ekibini kurdu!

Ekranların sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 169. bölümünde Şahin Ağa'nın yanına giden , "Sence ne yapmalıyım?" diye sordu. Şahin Ağa da Çakırbeyli'ye ceplerinden çıkardığı iki tesbih ile iki yol sundu. İşte EDHO'nun 169. bölümüne damga vuran sahnede Alpaslan Çakırbeyli'nin seçtiği yol.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Alpaslan Çakırbeyli kendi ekibini kurdu!

, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 169. bölümünde kendi ekibini kurdu. Tekin'in Doğan Baba'dan gelen teklifine teşekkür eden Alpaslan Çakırbeyli, İlk teklifini de kendisine yaptı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Alpaslan Çakırbeyli kendi ekibini kurdu!

EKİP KURULUYOR

Tekin, 'nin teklifini kabul etti. "Bir süredeydim ama sen bir yola çıktıysan artık değilim. Senin yanındayım" diyen Tekin, Alpaslan Çakırbeyli'nin mekan işini de çözüyor.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Alpaslan Çakırbeyli kendi ekibini kurdu!

Kısa bir süre önce el koydukları mekanı tarif eden Tekin, onayı aldı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Alpaslan Çakırbeyli kendi ekibini kurdu!

artık Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da kendi ekibini kuruyor.

Alpaslan Çakırbeyli kendi ekibini kurdu! EDHO 169. bölüm | Video

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Alpaslan Çakırbeyli kendi ekibini kurdu!
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