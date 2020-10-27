Hamile oyuncu Sadie Robertson korona virüse yakalandı

Sadie Robertson, Instagram hesabında yaptığı paylaşımda, "Yalan söylemeyeceğim, bu en zorlayıcı şeylerden biri. Covid 19'a yakalandım ve çok hastalandım. Herkesin Covid 19'u farklı şekillerde yaşadığını biliyorum, ama bu semptomlar kesinlikle çok vahşiydi" mesajını yazdı.