Hamile oyuncu Sadie Robertson korona virüse yakalandı

23 yaşındaki Amerikalı oyuncu Sadie Robertson, Instagram hesabından korona virüse yakalandığını ve hastanede tedavi gördüğünü açıkladı.
Genç yaşında şöhrete kavuşan oyuncu Sadie Robertson, tam hamileliğinin keyfini çıkarırken tüm dünyayı kasıp kavuran korona virüs salgınına yakalandı.
Eşi Christian Huff ile birlikte yaklaşık bir ay önce bir bebek beklediklerini açıklayan Sadie Robertson, korona virüse yakalandı ve hastanede tedavi gördü.
Sadie Robertson, Instagram hesabında yaptığı paylaşımda, "Yalan söylemeyeceğim, bu en zorlayıcı şeylerden biri. Covid 19'a yakalandım ve çok hastalandım. Herkesin Covid 19'u farklı şekillerde yaşadığını biliyorum, ama bu semptomlar kesinlikle çok vahşiydi" mesajını yazdı.
Sadie Robertson, karnındaki bebeğin hastalıktan zarar görmediğini belirterek, kendisinin de iyileşmeye başladığını anlattı. Artık hastanede olmadığını yazan Robertson, bu hastalık sırasında yeni şeyler öğrendiğini de belirtti. Sadie Robertson, kalbinin bu hastalığa yakalananlarla birlikte olduğunu yazdı. Robertson, kendisi gibi annesi Korie ile kız kardeşi Bella'nın korona virüs testlerinin de pozitif çıktığını açıkladı.