Haberler Günaydın Haberleri İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli ilgi odağı oldu! Yasemin Şefkatli'den nişanlısı İdo Tatlıses ile aşk pozu...

'in gelini ilgi odağı oldu! Yasemin Şefkatli'den nişanlısı ile ...

'in oğlu 'in nişanlısı haftaya aşk dolu bir paylaşım ile başladı. Geçtiğimiz haftalarda aile arasında yapılan bir tören ile nişanlanan İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. İbrahim Tatlıses ile 'nın oğulları şarkıcı İdo Tatlıses ile uzun bir süredir birliktelik yaşayan Yasemin Şefkatli evlilik yolunda ilk adımı atmışlardı. Yasemin Şefkatli sosyal medyada ilgi odağı oldu. Yasemin Şefkatli nişanlısı İdo Tatlıses ile üzerine "Dodik" yazdığı ile beğenileri topladı. İşte İdo Tatlıses ile nişanlısı ...

Giriş Tarihi: 27.10.2020 13:57 Son Güncelleme: 27.10.2020 14:15 ABONE OL
İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli ilgi odağı oldu! Yasemin Şefkatli'den nişanlısı İdo Tatlıses ile aşk pozu...

'in oğlu 'in nişanlısı haftaya aşk dolu bir paylaşım ile başladı. Geçtiğimiz haftalarda aile arasında yapılan bir tören ile nişanlanan İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli ilgi odağı oldu! Yasemin Şefkatli'den nişanlısı İdo Tatlıses ile aşk pozu...

ile 'nın oğulları şarkıcı ile uzun bir süredir birliktelik yaşayan evlilik yolunda ilk adımı atmışlardı.

İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli ilgi odağı oldu! Yasemin Şefkatli'den nişanlısı İdo Tatlıses ile aşk pozu...

'in gelini sosyal medyada ilgi odağı oldu.

İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli ilgi odağı oldu! Yasemin Şefkatli'den nişanlısı İdo Tatlıses ile aşk pozu...

nişanlısı ile üzerine "Dodik" yazdığı ile beğenileri topladı.

İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli ilgi odağı oldu! Yasemin Şefkatli'den nişanlısı İdo Tatlıses ile aşk pozu...

İşte 'in oğlu ile nişanlısı 'nin ...

İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli ilgi odağı oldu! Yasemin Şefkatli'den nişanlısı İdo Tatlıses ile aşk pozu...

28 yaşındaki 'nin gönderisi takipçilerinden büyük ilgi gördü.

İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli ilgi odağı oldu! Yasemin Şefkatli'den nişanlısı İdo Tatlıses ile aşk pozu...

ile daha öncede sık sık birlikte paylaşımlarda bulunmuşlardı.

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İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli ilgi odağı oldu! Yasemin Şefkatli'den nişanlısı İdo Tatlıses ile aşk pozu...
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