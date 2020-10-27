İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli ilgi odağı oldu! Yasemin Şefkatli'den nişanlısı İdo Tatlıses ile aşk pozu...

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses'in nişanlısı Yasemin Şefkatli haftaya aşk dolu bir paylaşım ile başladı. Geçtiğimiz haftalarda aile arasında yapılan bir tören ile nişanlanan İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın oğulları şarkıcı İdo Tatlıses ile uzun bir süredir birliktelik yaşayan Yasemin Şefkatli evlilik yolunda ilk adımı atmışlardı.
Yasemin Şefkatli nişanlısı İdo Tatlıses ile üzerine "Dodik" yazdığı aşk pozu ile beğenileri topladı.