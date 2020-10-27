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Karantinadan çıkıp partiye koştular… Koronayla dans!

Ünlü isimler tüm uyarılara kulaklarını tıkayıp düzenlemeye devam ediyor. Bu kez de Burak Yeter, ’deki DJ eğitim merkezinde cumartesi gecesi parti verdi. Pandemi kurallarının dikkate alınmadığı eğlenceye, geçtiğimiz günlerde koronaya yakalanıp uzun süre tedavi gören iki sosyal medya fenomeni Enes Batur ile Reynmen de katıldı. İki isim de bir süre öncesine kadar karantina altındaydı.

EVREN ABDULLAHOĞLU EVREN ABDULLAHOĞLU
Giriş Tarihi: 27.10.2020 07:07 Son Güncelleme: 27.10.2020 07:19 ABONE OL
Karantinadan çıkıp partiye koştular… Koronayla dans!

Ünlü isimler vakalarında yaşanan artışa rağmen, büyük duyarsızlık sergileyerek partiler vermeye devam ediyor. Son olarak ünlü Burak Yeter, 'deki DJ eğitim merkezi Connection Records DJ Academy'de önceki cumartesi gecesi bir eğlence düzenledi.

Karantinadan çıkıp partiye koştular… Koronayla dans!

Pandemi önlemlerine uyulmadığı partide, ne sosyal mesafeye dikkat edildi, ne de maske takıldı.

Karantinadan çıkıp partiye koştular… Koronayla dans!

Geceye rap'çi Reynmen ve Enes Batur gibi ünlü fenomenler de katıldı. Burak Yeter'in performans sergilediği partide, onlarca kişi küçücük bir alanda eğlenerek sosyal medyadan yayın yaptı.

Karantinadan çıkıp partiye koştular… Koronayla dans!

Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanan Enes Batur, karantina kurallarını ihlal edip evinde kalmadığı için öğrenci yurduna yerleştirilmişti. Reynmen de geçen ay olup hastalığı yenmişti.

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Karantinadan çıkıp partiye koştular… Koronayla dans!
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