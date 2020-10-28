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Turan ile ’dan açıklaması! Dört ay önce anne olmuştu...

Turan ile futbolcu , Mart 2018'de evlenmiş, oğulları 'yı Ekim 2018'de kucaklarına almıştı. ile Arda Turan’ın ikinci çocukları 'ı ise dört ay önce dünyaya geldi. Ailesini genişletmek konusunda kararlı olan Aslıhan "Arda ile ilk çıkmaya başladığımızda 5 istediğimi açıkça söylemişti. Arda gülmüş, 'O zaman çok çalışmam lazım' demişti. Henüz yeni yaptım. Ama hiç ara vermeyi düşünmüyoruz" demişti. Aslıhan Doğan Turan üçüncü çocuk için doktorundan izin çıkmasını bekliyor.

Giriş Tarihi: 28.10.2020 11:07 Son Güncelleme: 28.10.2020 12:15 ABONE OL
Aslıhan Doğan Turan ile Arda Turan’dan bebek açıklaması! Dört ay önce anne olmuştu...

Geçtiğimiz haziran ayında ikinci bebeği 'ı kucağına alan Turan üçüncü için doktorundan izin çıkmasını bekliyor. Her fırsatta kalabalık aileleri sevdiğini söyleyen Turan, beş çocuk istiyor.

Aslıhan Doğan Turan ile Arda Turan’dan bebek açıklaması! Dört ay önce anne olmuştu...

Galatasaraylı futbolcu ile Mart 2018'de evlenen Turan oğulları 'yı 2018'de, 'ı 30 Haziran'da dünyaya getirmişti.

Aslıhan Doğan Turan ile Arda Turan’dan bebek açıklaması! Dört ay önce anne olmuştu...

Her fırsatta kalabalık aileleri sevdiğini, 5 istediğini söyleyen Turan 3'üncü bebeğine kalmak için doktorundan izin çıkmasını bekliyor.

Aslıhan Doğan Turan ile Arda Turan’dan bebek açıklaması! Dört ay önce anne olmuştu...

'ı sezaryenle dünyaya getiren Turan'ın bu kez gönlünden bir kız geçiyor.

Aslıhan Doğan Turan ile Arda Turan’dan bebek açıklaması! Dört ay önce anne olmuştu...

Milliyet'in haberine göre; Bu arada çift, yeni aldıkları villanın dekorasyonu ile meşgul. 2021'in ilk günlerinde taşınmayı planlıyorlar.

Aslıhan Doğan Turan ile Arda Turan’dan bebek açıklaması! Dört ay önce anne olmuştu...

Geçen temmuzda ikinci oğlu 'ı dünyaya getiren Aslıhan Turan, "Her iki hamileliğimde de 9 kilo aldım. 2 ayda verdim. Haftanın 5 günü spor yapıyor, sebze ve protein ağırlıklı besleniyorum." dedi. 2 daha kucağına almak istediğini dile getiren Turan, "Üçüncü için fazla beklemeyeceğiz. Hedefimiz 4" diye konuştu.

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Aslıhan Doğan Turan ile Arda Turan’dan bebek açıklaması! Dört ay önce anne olmuştu...
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