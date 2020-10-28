Aslıhan Doğan Turan ile Arda Turan’dan bebek açıklaması! Dört ay önce anne olmuştu...

Geçtiğimiz haziran ayında ikinci bebeği Asil Aslan'ı kucağına alan Aslıhan Doğan Turan üçüncü çocuk için doktorundan izin çıkmasını bekliyor. Her fırsatta kalabalık aileleri sevdiğini söyleyen Turan, beş çocuk istiyor.
Galatasaraylı futbolcu Arda Turan ile Mart 2018'de evlenen Aslıhan Doğan Turan oğulları Hamza Arda'yı 2018'de, Asil Aslan'ı 30 Haziran'da dünyaya getirmişti.
Her fırsatta kalabalık aileleri sevdiğini, 5 çocuk istediğini söyleyen Aslıhan Doğan Turan 3'üncü bebeğine hamile kalmak için doktorundan izin çıkmasını bekliyor.
Milliyet'in haberine göre; Bu arada çift, yeni aldıkları villanın dekorasyonu ile meşgul. 2021'in ilk günlerinde taşınmayı planlıyorlar.
Geçen temmuzda ikinci oğlu Asil Aslan'ı dünyaya getiren Aslıhan Turan, "Her iki hamileliğimde de 9 kilo aldım. 2 ayda verdim. Haftanın 5 günü spor yapıyor, sebze ve protein ağırlıklı besleniyorum." dedi. 2 çocuk daha kucağına almak istediğini dile getiren Turan, "Üçüncü bebek için fazla beklemeyeceğiz. Hedefimiz 4" diye konuştu.