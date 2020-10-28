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Şarkıcı ile oyuncu sevgilisi evleniyor mu? Kaan Yıldırım'dan bomba açıklama!

Geçtiğimiz Mart ayından itibaren bir birliktelik yaşan ile tatilde yaptıkları dolu paylaşımlarla adlarından sıkça söz ettirmişlerdi. Aşkta da işte de zirveyi yaşayan şarkıcı Hadise geçtiğimiz günlerde 35 yaşına basmış sevgilisi Kaan Yıldırım'da hesabından bir paylaşım ile Hadise'nin doğum gününü kutlamıştı. bu kez de evlilik haberiyle gündeme geldi. Hadise ile Kaan Yıldırım’ın evlilik haberi gündemine bomba gibi düştü. Kaan Yıldırım evlilik haberleriyle ilgili bakın ne dedi…

Giriş Tarihi: 28.10.2020 10:26 Son Güncelleme: 28.10.2020 10:47 ABONE OL
Şarkıcı Hadise ile oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım evleniyor mu? Kaan Yıldırım'dan bomba açıklama!

, önceki gün trafikte objektiflere yansıdı. Yaklaşık 1 yıldır şarkıcı ile yaşayan Yıldırım'a önümüzdeki yaz aylarında evlenecekleri iddiaları soruldu.

Şarkıcı Hadise ile oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım evleniyor mu? Kaan Yıldırım'dan bomba açıklama!

Oyuncu, muhabirlerin 'evlilik' soruları karşısında, "Arkadaşlar çok utanıyorum. Trafik sıkıştı" açıklamasını yaptı.

Şarkıcı Hadise ile oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım evleniyor mu? Kaan Yıldırım'dan bomba açıklama!

Şarkıcı ile aşkını gözlerden uzakta yaşayan oyuncu , dün gece ortaya çıktı.

Şarkıcı Hadise ile oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım evleniyor mu? Kaan Yıldırım'dan bomba açıklama!

Yıldırım, rol aldığı dizinin Beykoz'daki çekimleri sonrası özel şoförlü arabasıyla trafikte objektiflere yansıdı.

Şarkıcı Hadise ile oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım evleniyor mu? Kaan Yıldırım'dan bomba açıklama!

Yaklaşık 1 yıldır şarkıcı ile yaşayan 'a önümüzdeki yaz aylarında evlenecekleri iddiaları soruldu.

Şarkıcı Hadise ile oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım evleniyor mu? Kaan Yıldırım'dan bomba açıklama!

Oyuncu, muhabirlerin 'evlilik' soruları karşısında, "Arkadaşlar çok utanıyorum. Trafik sıkıştı" diyerek yanıt verdi.

Şarkıcı Hadise ile oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım evleniyor mu? Kaan Yıldırım'dan bomba açıklama!

Oyuncu sorular karşısında ne yapacağını bilemedi.

Şarkıcı Hadise ile oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım evleniyor mu? Kaan Yıldırım'dan bomba açıklama!

Habertürk'ün haberine göre; Bu yılın sürpriz aşklarından olan - birlikteliğinin geçtiğimiz haftalarda sona erdiği öne sürülmüştü.

Şarkıcı Hadise ile oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım evleniyor mu? Kaan Yıldırım'dan bomba açıklama!

, sevgilisinin köpeğinin Instagram hesabından yaptığı paylaşımla söylentilere son noktayı koymuştu.

Şarkıcı Hadise ile oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım evleniyor mu? Kaan Yıldırım'dan bomba açıklama!

Benek'in yatarken çekilen fotoğrafını açtıkları Instagram hesabından yayınlayan şarkıcı, gönderiye "Yalan haberleri okudukça ben" notunu düşmüştü.

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Şarkıcı Hadise ile oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım evleniyor mu? Kaan Yıldırım'dan bomba açıklama!
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