Haberler Günaydın Haberleri Cem Özer ve eşi Pınar Dura o krizi aştı mı? Cem Özer'in müstehcen fotoğrafları ve mesajları ifşa olmuştu...

ve eşi o krizi aştı mı? Cem Özer'in fotoğrafları ve mesajları olmuştu...

’in fotoğraflarının ve mesajlarının olması gündemine gibi düşmüştü. 2017 yılında ile dünyaevine giren Cem Özer, bir kadın takipçisiyle sosyal medyadan yaptığı görüntülü görüşmelerin ortaya çıkması üzerine karısı ile beraber bir açıklama yapmıştı. Cem Özer’in müstehcen içerikli ve fotoğrafları ifşa olmuştu. Özer, görüntülerinin ifşa olması üzerine eşi Pınar Dura'yla beraber kameraların karşısına geçmişti. Cem Özer eşi Pınar Dura’dan özür dilerken, karısı da yaşananları "Minik bir beraberlik" olarak değerlendirmişti. Cem Özer, olay sonrası eşi Pınar Dura ile ilk kez görüntülendi.

Giriş Tarihi: 29.10.2020 16:27 Son Güncelleme: 29.10.2020 16:57 ABONE OL
Cem Özer ve eşi Pınar Dura o krizi aştı mı? Cem Özer'in müstehcen fotoğrafları ve mesajları ifşa olmuştu...

Bir kadın takipçisiyle sosyal medyada yaptığı görüntülü görüşmeleri olan , olay sonrası eşi ile ilk kez görüntülendi.

Cem Özer ve eşi Pınar Dura o krizi aştı mı? Cem Özer'in müstehcen fotoğrafları ve mesajları ifşa olmuştu...

Hürriyet'in haberine göre; AVM'de el ele mağazaları dolaşan çifte 'in oğlu Osman Nejat da eşlik etti.

Cem Özer ve eşi Pınar Dura o krizi aştı mı? Cem Özer'in müstehcen fotoğrafları ve mesajları ifşa olmuştu...

Hayli keyifli görünen Özer, soruları yanıtsız bıraktı. Kadın takipçinin taciz iddiası üzerine kumpasa getirildiğini öne sürmüş, da "Aramızda minik bir ayrılık geçmişti.

Cem Özer ve eşi Pınar Dura o krizi aştı mı? Cem Özer'in müstehcen fotoğrafları ve mesajları ifşa olmuştu...

O sırada Cem bekarken, Almanya'da o kadınla minik bir beraberliği olmuş" açıklamasını yapmıştı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Cem Özer ve eşi Pınar Dura o krizi aştı mı? Cem Özer'in müstehcen fotoğrafları ve mesajları ifşa olmuştu...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA