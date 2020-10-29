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Güzel oyuncu kafeye alınmayınca ortalığı birbirine kattı! Oyuncu kafe çalışanlarına ....

Son dönemin yıldızı parlayan isimlerinden olan güzel oyuncu arkadaşları ile gittiği kafenin kapısından geri çevrilince çıldırdı. Melisa Döngel geçen ay gittiği bir kafede içeri alınmayınca ortalığı birbirine kattı. Kafe çalışanlarının pandemi kuralları nedeni ile içeriye belirli sayıda kişiyi aldıklarını ve kapasitenin dolu olduğunu söyleyerek geri çevirdikler oyuncu Melisa Döngel'in tehditler savurduğu iddia edildi. Kafe çalışanları, kendilerine hakaret ve tehditler savuran oyuncu Melisa Döngel hakkında oldu.

Giriş Tarihi: 29.10.2020 10:06 Son Güncelleme: 29.10.2020 11:16 ABONE OL
Güzel oyuncu kafeye alınmayınca ortalığı birbirine kattı! Oyuncu Melisa Döngel kafe çalışanlarına tehditler savurdu....

Son dönemin yıldızı parlayan isimlerinden olan güzel oyuncu arkadaşları ile gittiği kafenin kapısından geri çevrilince çıldırdı. Melisa Döngel geçen ay gittiği bir kafede içeri alınmayınca ortalığı birbirine kattı.

Güzel oyuncu kafeye alınmayınca ortalığı birbirine kattı! Oyuncu Melisa Döngel kafe çalışanlarına tehditler savurdu....

Kafe çalışanlarının pandemi kuralları nedeni ile içeriye belirli sayıda kişiyi aldıklarını ve kapasitenin dolu olduğunu söyleyerek geri çevirdikler oyuncu 'in tehditler savurduğu iddia edildi.

Güzel oyuncu kafeye alınmayınca ortalığı birbirine kattı! Oyuncu Melisa Döngel kafe çalışanlarına tehditler savurdu....

OLAY ÇIKARDI

Tv100'ün haberine göre; aldığı cevap karşısında sinirlenen Döngel, kafe çalışanlarıyla tartışmaya başladı. Hatta iddiaya göre daha da ileri gitti, "Siz bittiniz, sizi bitireceğim" diyerek . 'in arkadaşları da kafe çalışanlarına hakaretler yağdırdı.

Güzel oyuncu kafeye alınmayınca ortalığı birbirine kattı! Oyuncu Melisa Döngel kafe çalışanlarına tehditler savurdu....

ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Üç kafe çalışanı iş yerinin güvenlik kameralarından o anlara ait kayıtları aldı, ve arkadaşları hakkında hakaret ve tehdit suçlamasıyla şikayette bulundu. Ekipler şikayet üzerine ifadesini almak için oyuncunun evine gitti ama Döngel evde değildi.

Güzel oyuncu kafeye alınmayınca ortalığı birbirine kattı! Oyuncu Melisa Döngel kafe çalışanlarına tehditler savurdu....

Dosya, 'şahıs adreste bulunamamıştır' denilerek adliyeye gönderildi. Hakkında suç duyurusu yapılan ve arkadaşlarının savcılık tarafından ifadelerinin alınacağı öğrenildi.

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Güzel oyuncu kafeye alınmayınca ortalığı birbirine kattı! Oyuncu Melisa Döngel kafe çalışanlarına tehditler savurdu....
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