Güzel oyuncu kafeye alınmayınca ortalığı birbirine kattı! Oyuncu Melisa Döngel kafe çalışanlarına tehditler savurdu....

Son dönemin yıldızı parlayan isimlerinden olan güzel oyuncu Melisa Döngel arkadaşları ile gittiği kafenin kapısından geri çevrilince çıldırdı. Melisa Döngel geçen ay gittiği bir kafede içeri alınmayınca ortalığı birbirine kattı.
Kafe çalışanlarının pandemi kuralları nedeni ile içeriye belirli sayıda kişiyi aldıklarını ve kapasitenin dolu olduğunu söyleyerek geri çevirdikler oyuncu Melisa Döngel'in tehditler savurduğu iddia edildi.
OLAY ÇIKARDI
Tv100'ün haberine göre; aldığı cevap karşısında sinirlenen Döngel, kafe çalışanlarıyla tartışmaya başladı. Hatta iddiaya göre daha da ileri gitti, "Siz bittiniz, sizi bitireceğim" diyerek tehditler savurdu. Melisa Döngel'in arkadaşları da kafe çalışanlarına hakaretler yağdırdı.
ŞİKAYETÇİ OLDULAR
Üç kafe çalışanı iş yerinin güvenlik kameralarından o anlara ait kayıtları aldı, Melisa Döngel ve arkadaşları hakkında hakaret ve tehdit suçlamasıyla şikayette bulundu. Ekipler şikayet üzerine ifadesini almak için oyuncunun evine gitti ama Döngel evde değildi.
Dosya, 'şahıs adreste bulunamamıştır' denilerek adliyeye gönderildi. Hakkında suç duyurusu yapılan Melisa Döngel ve arkadaşlarının savcılık tarafından ifadelerinin alınacağı öğrenildi.