Güzel oyuncu kafeye alınmayınca ortalığı birbirine kattı! Oyuncu Melisa Döngel kafe çalışanlarına tehditler savurdu....

OLAY ÇIKARDI

Tv100'ün haberine göre; aldığı cevap karşısında sinirlenen Döngel, kafe çalışanlarıyla tartışmaya başladı. Hatta iddiaya göre daha da ileri gitti, "Siz bittiniz, sizi bitireceğim" diyerek tehditler savurdu. Melisa Döngel'in arkadaşları da kafe çalışanlarına hakaretler yağdırdı.