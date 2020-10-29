İbrahim Tatlıses'ten oğlu İdo'ya dillere destan düğün! İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin düğün tarihi belli oldu...

ABLASI DA KONGRE MERKEZİNDE EVLENMİŞTİ

Tatlıses'in Perihan Savaş'tan olan kızı Melek Zübeyde, Volkan Akkaş ile Nisan 2008'de, fuar ve kongrelere ev sahipliği yapan Hilton Convention Center'da evlenmişti. Erkek tarafının davetlisi olarak benim de katıldığım düğün günlerce konuşulmuştu. Mekan olarak Haliç Kongre Merkezi'ni seçtiklerine göre İbrahim Tatlıses'in oğlunun düğünü, kızının düğününden daha kalabalık ve daha görkemli olacak. Bakalım düğüne kimler katılacak ve neler yaşanacak; merakla bekliyorum.