Haberler Günaydın Haberleri İbrahim Tatlıses'ten oğlu İdo'ya dillere destan düğün! İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin düğün tarihi belli oldu...

'ten oğlu İdo'ya dillere destan düğün! ile 'nin belli oldu...

ve 'nın oğulları İdo, üç yıllık aşkı ile dünya evine giriyor. Düğün tarihleri belli olan ile nişanlısı Yasemin Şefkatli hazırlıklara başladı. İbrahim Tatlıses oğlu İdo Tatlıses'in düğünü için dillere destan, görkemli bir düğün organize ediyor. 2 bin kişilik kapasiteye sahip mekanda gerçekleşecek. Ancak pandemi nedeniyle bin kişinin katılması planlanıyor. İşte İdo Tatlıses ile Yasemin Şeffkatli'nin ve mekanı...

BÜLENT CANKURT BÜLENT CANKURT
Giriş Tarihi: 29.10.2020 07:33 Son Güncelleme: 29.10.2020 07:54 ABONE OL
İbrahim Tatlıses'ten oğlu İdo'ya dillere destan düğün! İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin düğün tarihi belli oldu...

İbrahimTatlıses ve 'nın oğulları İdo, üç yıllık aşkı ile dünyaevine giriyor. Düğün tarihleri belli olan ile nişanlısı Yasemin Şefkatli hazırlıklara başladı.

İbrahim Tatlıses'ten oğlu İdo'ya dillere destan düğün! İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin düğün tarihi belli oldu...

İdo, üç yıllık aşkı ile geçen hafta aile arasında sade bir törenle nişanlanmıştı. Vuslata ermek için arayı hiç açmak istemeyen çift, düğün tarihlerini belirledi.

İbrahim Tatlıses'ten oğlu İdo'ya dillere destan düğün! İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin düğün tarihi belli oldu...

oğlu 'in düğünü için dillere destan, görkemli bir düğün organize ediyor. İşte İdo Tatlıses ile Yasemin Şeffkatli'nin ve mekanı...

İbrahim Tatlıses'ten oğlu İdo'ya dillere destan düğün! İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin düğün tarihi belli oldu...

20 Aralık'ta hayatlarını birleştirecek olan çiftin düğün mekanları ise Haliç Kongre Merkezi. Aile arasında nişanlanan İdo ile , anlaşılan görkemli bir düğün yapmaya karar vermiş.

İbrahim Tatlıses'ten oğlu İdo'ya dillere destan düğün! İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin düğün tarihi belli oldu...

Çünkü Haliç Kongre Merkezi'nin kapalı salonu 2 bin kişilik kapasiteye sahip. Pandemi yüzünden kapasiteyi yarıya düşürseler bile en az bin kişi mutluluklarına şahitlik edecek gibi görünüyor.

İbrahim Tatlıses'ten oğlu İdo'ya dillere destan düğün! İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin düğün tarihi belli oldu...

ABLASI DA KONGRE MERKEZİNDE EVLENMİŞTİ
Tatlıses'in Perihan Savaş'tan olan kızı Melek Zübeyde, Volkan Akkaş ile Nisan 2008'de, fuar ve kongrelere ev sahipliği yapan Hilton Convention Center'da evlenmişti. Erkek tarafının davetlisi olarak benim de katıldığım düğün günlerce konuşulmuştu. Mekan olarak Haliç Kongre Merkezi'ni seçtiklerine göre 'in oğlunun düğünü, kızının düğününden daha kalabalık ve daha görkemli olacak. Bakalım düğüne kimler katılacak ve neler yaşanacak; merakla bekliyorum.

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İbrahim Tatlıses'ten oğlu İdo'ya dillere destan düğün! İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin düğün tarihi belli oldu...
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