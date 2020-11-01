Ünlü oyuncu İclal Aydın da İzmir depremini yaşadı... Urla'da yaşayan İclal Aydın depremde yaşadığı korku dolu anları paylaştı!

İzmir'de yaşanan 6.6 büyüklüğündeki deprem tüm Türkiye'yi derinden sarstı. Çok sayıda ölü ve yaralının olduğu İzmir depremi sonrası tek yürek olan milletimiz depremin açtığı yaraları sarmaya çalışıyor. İzmir depremine yakalananlar arasında ünlü sunucu ve oyuncu İclal Aydın da vardı.