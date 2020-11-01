Haberler Günaydın Haberleri Ünlü oyuncu İclal Aydın da İzmir depremini yaşadı... Urla'da yaşayan İclal Aydın depremde yaşadığı korku dolu anları paylaştı!

Ünlü oyuncu da depremini yaşadı... Urla'da yaşayan İclal Aydın depremde yaşadığı korku dolu anları paylaştı!

'de yaşanan 6.6 büyüklüğündeki tüm 'yi derinden sarstı. Çok sayıda ölü ve yaralının olduğu sonrası tek yürek olan milletimiz depremin açtığı yaraları sarmaya çalışıyor. İzmir depremine yakalananlar arasında ünlü sunucu ve oyuncu da vardı. Bir süredir Urla'ya yerleşen ve burada yaşayan İclal Aydın İzmir depremi ile yaşadığı korkuyu paylaştı. Çok şiddetli bir sarsıntı yaşadıklarını söyleyen İclal Ayın'ın İzmir depremi ile ilgili anlattıkları...

Giriş Tarihi: 1.11.2020 08:51 Son Güncelleme: 1.11.2020 09:16 ABONE OL
Ünlü oyuncu İclal Aydın da İzmir depremini yaşadı... Urla'da yaşayan İclal Aydın depremde yaşadığı korku dolu anları paylaştı!

'de yaşanan 6.6 büyüklüğündeki tüm 'yi derinden sarstı. Çok sayıda ölü ve yaralının olduğu sonrası tek yürek olan milletimiz depremin açtığı yaraları sarmaya çalışıyor. İzmir depremine yakalananlar arasında ünlü sunucu ve oyuncu da vardı.

Ünlü oyuncu İclal Aydın da İzmir depremini yaşadı... Urla'da yaşayan İclal Aydın depremde yaşadığı korku dolu anları paylaştı!

Bir süredir Urla'ya yerleşen ve burada yaşayan depremi ile yaşadığı korkuyu paylaştı.

Ünlü oyuncu İclal Aydın da İzmir depremini yaşadı... Urla'da yaşayan İclal Aydın depremde yaşadığı korku dolu anları paylaştı!

, anında yaşadığı korku dolu anları şöyle anlattı: "Öncelikle çok büyük ve uzun bir korku yaşadık. Ben ve ailem iyiyiz. Merak etmeyin. 'den acı haberler geliyor. Umarım bununla en büyüğü bitmiştir" dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Ünlü oyuncu İclal Aydın da İzmir depremini yaşadı... Urla'da yaşayan İclal Aydın depremde yaşadığı korku dolu anları paylaştı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA