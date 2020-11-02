Covıd-19 patlamış İzmir’de deprem olmuş kimin umurunda!

Cumartesi gecesi Bebek ve Kilyos'ta düzenlenen Cadılar Bayramı partilerini polis bastı, yüzlerce kişiye 930'ar lira ceza kesildi
Artan koronavirüs vakalarına rağmen Halloween partileri, İstanbul'da bazı mekanlarda ve villalarda yapılmaya devam ediyor.
Maske ve sosyal mesafe kurallarının önemsenmediği partiyi, polis ekipleri bastı. Geceye yaklaşık 270 kişinin katıldığı öğrenildi.
Polisin gelmesiyle yalıyı terk edenler, çıkışta yüzlerini gizlemeye çalıştı. Partiden çıkanlara kapıda 930 lira para cezası kesildi.
Bu partiyi de 04.00'te polis ekipleri bastı. Partide yapılan baskında uyuşturucu madde de bulundu. Gece sonunda polis ekipleri mekâna ambulans çağırdı. Uyuşturucu kullananlar kontrol sonrası incelemeye alındı.