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Covıd-19 patlamış ’de deprem olmuş kimin umurunda!

Covıd-19’a yakalanan kişi sayısı hızla artarken gençler gizli partilerle kurallarını çiğnemeye devam ediyor. Cumartesi gecesi ve ’ta düzenlenen partilerini bastı, yüzlerce kişiye 930’ar lira kesildi. İlk Bebek’teki bir yalıdaydı. Partiye yaklaşık 270 kişi katıldı. Gecenin ilerleyen saatlerinde yüksek müzik ve gürültü nedeniyle kapıya gelen polis ekiplerine ekibi de dahil oldu. Polis, katılımcılara pandemi kurallarını ihlal ettikleri için 930’ar lira ceza kesti. Diğer partisi ise Kilyos’ta yapıldı. Orman içerisindeki bir mekanda düzenlenen partiye 200 kişi katıldı. Partiyi 04:00’te polis ekipleri bastı. madde kullanımının da tespit edildiği parti çıkışı yine katılımcılara ceza kesildi.

EVREN ABDULLAHOĞLU EVREN ABDULLAHOĞLU
Giriş Tarihi: 2.11.2020 07:18 Son Güncelleme: 2.11.2020 07:21 ABONE OL
Covıd-19 patlamış İzmir’de deprem olmuş kimin umurunda!

'a yakalanan kişi sayısı hızla artarken gençler gizli partilerle kurallarını çiğnemeye devam ediyor.

Covıd-19 patlamış İzmir’de deprem olmuş kimin umurunda!

Cumartesi gecesi ve 'ta düzenlenen partilerini bastı, yüzlerce kişiye 930'ar lira kesildi

Covıd-19 patlamış İzmir’de deprem olmuş kimin umurunda!

Artan koronavirüs vakalarına rağmen partileri, İstanbul'da bazı mekanlarda ve villalarda yapılmaya devam ediyor.

Covıd-19 patlamış İzmir’de deprem olmuş kimin umurunda!

Önceki gece 'te bulunan bir yalıda eğlencesi düzenlendi.

Covıd-19 patlamış İzmir’de deprem olmuş kimin umurunda!

Maske ve sosyal mesafe kurallarının önemsenmediği partiyi, ekipleri bastı. Geceye yaklaşık 270 kişinin katıldığı öğrenildi.

Covıd-19 patlamış İzmir’de deprem olmuş kimin umurunda!

Polisin gelmesiyle yalıyı terk edenler, çıkışta yüzlerini gizlemeye çalıştı. Partiden çıkanlara kapıda 930 lira para cezası kesildi.

Covıd-19 patlamış İzmir’de deprem olmuş kimin umurunda!

KİLYOS'TAKİ PARTİYİ POLİS BASTI
Bir başka partisi de 'ta gerçekleşti. Orman içerisinde bulunan Kilyos Garden Siesta isimli mekandaki partiye yaklaşık 200 kişi katıldı.

Covıd-19 patlamış İzmir’de deprem olmuş kimin umurunda!

Bu partiyi de 04.00'te ekipleri bastı. Partide yapılan baskında madde de bulundu. Gece sonunda polis ekipleri mekâna ambulans çağırdı. Uyuşturucu kullananlar kontrol sonrası incelemeye alındı.

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Covıd-19 patlamış İzmir’de deprem olmuş kimin umurunda!
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