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haberi: 'dan haber var! Koronavirüse yakalanan Irmak Ünal'ın nasıl?

Usta oyuncu 'ın kendi gibi oyuncu kızı geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandığını açıklamıştı. Spora ve sağlıklı yaşama düşkünlüğü ile bilinen güzel oyuncu arkadaşı ile temasından kaptığını söylediği nedeni ile hastaneye kaldırılmıştı. Gelen haberine göre, Irmak Ünal hakkında sosyal medyadan açıklamada bulundu. Ünlü oyuncudan güzel haber geldi. İşte koronavirüse yakalanan Irmak Ünal'ın sağlık durumu hakkında son açıklaması...

Giriş Tarihi: 4.11.2020 13:06 Son Güncelleme: 4.11.2020 13:23 ABONE OL
Son dakika haberi: Irmak Ünal'dan haber var! Koronavirüse yakalanan Irmak Ünal'ın sağlık durumu nasıl?

Koronavirüse yakalanan oyuncu 'dan güzel haber geldi. Ünal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla durumunun iyiye gittiğini duyurdu.

Son dakika haberi: Irmak Ünal'dan haber var! Koronavirüse yakalanan Irmak Ünal'ın sağlık durumu nasıl?

Tüm dünyayı etkisi altına alan , ünlü isimleri de yoğun şekilde etkiliyor. Son olarak 'ın oyuncu kızı , instagram hesabından virüse yakalandığını duyurmuştu.

Son dakika haberi: Irmak Ünal'dan haber var! Koronavirüse yakalanan Irmak Ünal'ın sağlık durumu nasıl?

Bir süredir evde tedavi gören Ünal yaptığı paylaşımda ateşinin düşmediği için hastaneye kaldırıldığını açıklamıştı. Ünlü oyuncudan güzel haber geldi.

Son dakika haberi: Irmak Ünal'dan haber var! Koronavirüse yakalanan Irmak Ünal'ın sağlık durumu nasıl?

Ünal sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla durumunun iyiye gittiğini duyurdu. "İyileşme sürecim devam ediyor. Ateşim düştü... Doktorlarım, hemşirelerim ve tüm sağlık çalışanlarını Allah başımızdan eksik etmesin."

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Son dakika haberi: Irmak Ünal'dan haber var! Koronavirüse yakalanan Irmak Ünal'ın sağlık durumu nasıl?
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