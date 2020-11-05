Sosyal medya fenomeni Reynmen'e büyük şok! Ünlü fenomene 2 milyonluk dava...

Kalabalık organizasyonlar iptal edildiği için şirket, Reynmen'e ödediği 200 bin Euro'yu defalarca sözlü olarak geri istemiştir. 200 bin Euro'nun iadesini istiyoruz." Rıza Cerit ayrıca şirketinin hak kaybına uğramaması için mahkemeden ihtiyati tedbir talebinde bulundu.