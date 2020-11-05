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fenomeni 'e büyük şok! Ünlü fenomene 2 milyonluk dava...

fenomeni lakaplı Yusuf Aktaş'a büyük şok. Organizasyon şirketi Riba Events’in sahibi Rıza Cerit, 10 konserlik turnede sahne alması için 500 bin Euro’ya anlaştığı Reynmen’e dava açtı. İşte Sosyal medya fenomeni Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş’a açılan davanın tüm ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 5.11.2020 09:02 Son Güncelleme: 5.11.2020 09:26 ABONE OL
Sosyal medya fenomeni Reynmen'e büyük şok! Ünlü fenomene 2 milyonluk dava...

Organizasyon şirketi Riba Events'in sahibi Rıza Cerit, 10 konserlik turnede sahne alması için 500 bin Euro'ya anlaştığı 'e dava açtı.

Sosyal medya fenomeni Reynmen'e büyük şok! Ünlü fenomene 2 milyonluk dava...

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan davanın dilekçesinde, Avrupa'da gerçekleşecek turne için Cerit ile arasında 23 Eylül 2019'da sözleşme imzalandığı belirtilerek şöyle denildi:

Sosyal medya fenomeni Reynmen'e büyük şok! Ünlü fenomene 2 milyonluk dava...

Hürriyet'in haberine göre; "Riba Events, konserler için 'e 500 bin Euro ödeme konusunda anlaşmıştır. Konser öncesi Reynmen'e 200 bin Euro ödeme yapılmıştır. Ancak salgın nedeniyle 11 Mart'ta dünya çapında sokağa çıkma yasakları gelmiştir.

Sosyal medya fenomeni Reynmen'e büyük şok! Ünlü fenomene 2 milyonluk dava...

Kalabalık organizasyonlar iptal edildiği için şirket, 'e ödediği 200 bin Euro'yu defalarca sözlü olarak geri istemiştir. 200 bin Euro'nun iadesini istiyoruz." Rıza Cerit ayrıca şirketinin hak kaybına uğramaması için mahkemeden ihtiyati tedbir talebinde bulundu.

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Sosyal medya fenomeni Reynmen'e büyük şok! Ünlü fenomene 2 milyonluk dava...
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