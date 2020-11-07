Tescilli güzel Sevil Uyar 1999 depreminde yaşadığı travmayı anlattı! Sevil Uyar "Binamız ikiye ayrıldı..."

"Bolu'da saat 18.57'de 30 saniye süren 7.2 büyüklüğündeki depremle çok büyük yıkım yaşadım. Üzerinden tam 20 yıl geçti, yıkılan binalar, tutulan yaslar unutuldu belki ama geriye kalan hafızamdaki görüntüler ve yüreğimdeki o koca yara kötü bir anı olarak kaldı. Şimdi nerede, ne zaman bir deprem olsa yaşadığım o kötü an aklıma geliyor ve her depremde tekrar aynı korkuları, endişeleri yaşıyorum" diyen Sevil Uyar, yaşadıklarını şöyle anlattı: