Amerika’da yaşayan oyuncu Tolga Karel GÜNAYDIN’a konuştu… ‘Bunun adı vatan hainliği’

KALBİMDE TÜRKİYE ÖZLEMİ VAR



■ 4 yıldır Amerika'da yaşıyorsunuz. Türkiye'yi özlüyor musunuz?

Çok özlüyorum. Kalbimde hep ülke özlemi yatıyor. Ben milliyetçi bir adamım. Yurt dışında okudum, aldığım oyunculuk eğitimi sonrası ülkeme dönüp oyunculuk yaptım. Şimdi de burada kendimi geliştiriyorum ama sonra yine ülkeme döneceğim. Türkiye benim için aşk. Bazılarımız yurt dışına çıkıp Türkiye'yi kötülüyor. Bu benim gözümde alçaklıktır, vatan hainliğidir. Amerika'da FETÖ artıkları var, ellerini kollarını sallayarak geziyorlar, bir de utanmadan güzel Türkiye'mi kötülüyorlar. İşte bu benim kanıma dokunuyor. Türkiye aleyhine ne varsa destekliyor bu teröristler. İnanın canım acıyor. Amerika'daki derin yapılar da bu FETÖ'cüleri destekliyor. Yazıklar olsun. 15 Temmuz darbe girişiminde gerçekte neler olup bittiğini buradaki halkın çoğu bilmiyor. O teröristler de bu boşluktan yararlanıp, kendi hikayelerini yaymaya, ülkemizi ve Başkan Erdoğan'ı kötü göstermeye çabalıyorlar. Utanmaz adamlar bunlar. Ben elimden geldiğince 15 Temmuz'u anlatmaya çalışıyorum. Şunu da eklemek isterim; Başkan Erdoğan Türkiye'ye çok büyük katkıları olmuş bir lider. 18 yılda ülkemizi çok iyi bir noktaya getirdi. Atatürk'ten bile daha fazla ülkeyi yönetti. Bu kadar uzun süre ülkenin başında kalması bile büyük başarı. Ona herkesin saygı duyması gerekiyor. Bu gerçeği görerek ülkeme ve Erdoğan'a yurt dışında yapılan eleştirilere karşı çıkmamız gerekiyor. Sosyal medyada görüyorum; Erdoğan'ın gitmesini istiyorlar. O gidince ellerine ne geçecek, daha iyi bir Türkiye'ye mi uyanacaklar? Birlik olmamız gerekiyor. Unutmayalım; dışarıda Türkiye'nin iyi olmasını istemeyenler ülkemizi ve Başkan Erdoğan'ı hedef gösteriyor.