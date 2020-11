Amerika’da yaşayan oyuncu Tolga Karel GÜNAYDIN’a konuştu… ‘Bunun adı vatan hainliği’

DEMOKRATLAR HER GELDİĞİNDE ORTA DOĞU'YU KAN GÖLÜNE ÇEVİRİYOR

■ ABD'de çekişmeli geçen seçimi nasıl değerlendiriyorsunuz?

Amerika olarak yeni bir başkana uyandık. Biden kazandı ama Trump bu işin peşini bırakmayacak. Seçim gerilimi bir süre daha devam edecek görünüyor. Biden aslında pandemiden dolayı çok kampanya yapamadı. Buna rağmen Trump'a tepki duyanlar sandıklara gittiği için Biden avantajlı çıktı. Özellikle kadınlar Trump'a söylemlerinden dolayı kızgındı. Gözlemlediğim kadarıyla Trump kadın seçimlerinin desteğini büyük ölçüde kaybetti. Benim için Trump'ın ya da Biden'ın seçilmesi önemli değil. Önem olan seçilen başkanın Türkiye lehine politikalar izlemesi. Ben bundan dolayı Trump'ı destekledim. Trump döneminde Amerika daha içine kapanmıştı. Demokratlar her geldiğinde Orta Doğu'yu kan gölüne çeviriyor. Korkarım ki Biden da benzer siyaset izleyecek. Ama şunu da söyleyeyim, Türkiye her açıdan Amerika için jeopolitik açıdan çok önemli bir konumda. Biden kampanya döneminde ne söylemiş olursa olsun, Türkiye gibi bir müttefikini kaybetmeyi göze alamaz.