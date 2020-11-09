Son Dakika Haberi | İkbal Gürpınar’ın acı kaybı! Babasından sonra annesi de koronavirüsten vefat etti

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Son Dakika Haberi | ’ın acı kaybı! Babasından sonra annesi de koronavirüsten vefat etti

Yapılan son dakika açıklamasına göre; Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanan, tedavisi devam eden ünlü sunucu 'ın annesi nedeniyle vefat etti. Acı haberi oğlu Alper Gürpınar hesabında duyurdu. İkbal Gürpınar'ın babası Murtaza Dönmez de 2 ay evvel koronavirüs sebebiyle vefat etmişti. İkbal Gürpınar’ın oğlu annesinin sağlık durumu hakkında da bilgi verdi. İkbal Gürpınar’ın, yoğun bakımdan normal servise çıktığını, tedavisine orada devam edileceğini söyledi.

Giriş Tarihi: 9.11.2020 07:20 Son Güncelleme: 9.11.2020 07:20 ABONE OL
İkbal Gürpınar’ın acı kaybı! Babasından sonra annesi de koronavirüsten vefat etti

Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanan, tedavisi devam eden ünlü sunucu 'ın annesi nedeniyle hayatını kaybetti.

İkbal Gürpınar’ın acı kaybı! Babasından sonra annesi de koronavirüsten vefat etti

da geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandığını duyurmuştu. Hastaneye yatırılan ve tedavisi devam eden Gürpınar'ın durumunun daha iyi olduğu açıklandı.

İkbal Gürpınar’ın acı kaybı! Babasından sonra annesi de koronavirüsten vefat etti

Acı haberi oğlu Alper Gürpınar hesabında duyurdu. 'ın babası Murtaza Dönmez de 2 ay evvel sebebiyle vefat etmişti. İkbal Gürpınar'ın oğlu annesinin sağlık durumu hakkında da bilgi verdi.

İkbal Gürpınar’ın acı kaybı! Babasından sonra annesi de koronavirüsten vefat etti

Alper Gürpınar 'Annemin sayfasından siz sevenlerini bilgilendirmek istedim. Canım anneannemiz Neriman Dönmez, Covid -19'dan dolayı Hakk'a yürüdü. Annem İkbal Gürpınar, bugün yoğun bakımdan normal servise çıktı, tedavisine orada devam edilecek. Günlerdir annemi yaşatmak için yoğun çaba gösteren Ankara Şehir Hastanesi'nin Başhekimi Sayın Aziz Ahmet Surel'e, Yoğun Bakım sorumlusu Prof. Dr Seval İzdeş ve ekibine, Kıymetli Hekimlerimiz ve özellikle yoğun bakım hemşı̇relerı̇mı̇ze , dualarınızla hep annemin yanında olduğunuz için sizlere sonsuz teşekkürler.'

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Son Dakika Haberi | İkbal Gürpınar’ın acı kaybı! Babasından sonra annesi de koronavirüsten vefat etti
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