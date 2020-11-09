Haberler Günaydın Haberleri Kuruluş Osman'ın Aksaçlı'sı Cüneyt Arkın film kazalarında aldığı yaraları paylaştı! 83 yaşındaki Cüneyt Arkın "Ben ekmeğim için çok şeyden vazgeçtim..."

'ın Aksaçlı'sı film kazalarında aldığı yaraları paylaştı! 83 yaşındaki Cüneyt Arkın "Ben ekmeğim için çok şeyden vazgeçtim..."

'nin rekortmen dizisi 'a ikinci sezonda dahil olan usta oyuncu sosyal medyanın ilgi odağı. ile ekranlara gelmeye hazırlanırken Aksaçlı karakteri ile yıllara meydan okuyan usta isim Cüneyt Arkın paylaşımı ile yine gündem oldu. Cüneyt Arkın son olarak yer aldığı sayısız filmde geçirdiği kazaları ve aldığı yaraları gösteren bir paylaşımda bulundu. 83 yaşındaki sosyal medyadan yaptığı paylaşıma "Ben ekmeğimi kazanmak için çok şeyden vazgeçtim... Halkıma helal olsun" notunu düştü. İşte hayranlarının övgüler yağdırdığı Cüneyt Arkın'ın o paylaşımı...

Giriş Tarihi: 9.11.2020 11:45 Son Güncelleme: 9.11.2020 12:00 ABONE OL
Kuruluş Osman'ın Aksaçlı'sı Cüneyt Arkın film kazalarında aldığı yaraları paylaştı! 83 yaşındaki Cüneyt Arkın Ben ekmeğim için çok şeyden vazgeçtim...

'nin rekortmen dizisi 'a ikinci sezonda dahil olan usta oyuncu sosyal medyanın ilgi odağı. ile ekranlara gelmeye hazırlanırken Aksaçlı karakteri ile yıllara meydan okuyan usta isim Cüneyt Arkın paylaşımı ile yine gündem oldu.

Kuruluş Osman'ın Aksaçlı'sı Cüneyt Arkın film kazalarında aldığı yaraları paylaştı! 83 yaşındaki Cüneyt Arkın Ben ekmeğim için çok şeyden vazgeçtim...

'ın Aksaçlı'sı son olarak yer aldığı sayısız filmde geçirdiği kazaları ve aldığı yaraları gösteren bir paylaşımda bulundu.

Kuruluş Osman'ın Aksaçlı'sı Cüneyt Arkın film kazalarında aldığı yaraları paylaştı! 83 yaşındaki Cüneyt Arkın Ben ekmeğim için çok şeyden vazgeçtim...

83 yaşındaki usta oyuncu sosyal medyadan yaptığı paylaşıma "Ben ekmeğimi kazanmak için çok şeyden vazgeçtim... Halkıma helal olsun" notunu düştü.

Kuruluş Osman'ın Aksaçlı'sı Cüneyt Arkın film kazalarında aldığı yaraları paylaştı! 83 yaşındaki Cüneyt Arkın Ben ekmeğim için çok şeyden vazgeçtim...

Usta oyuncunun çok sayıda beğeni alan paylaşımındaki bazı film kazaları ve yaraları şu şekilde;

* 'Battal Gazi'nin İntikamı' filminde saçları yandı.

* 'Kuşçu' filminde barut patlamasında karnı saçmalarla doldu, kaburgaları kırıldı ve kötü kaynadı.

* 'Vurgun' filminde sağ dirseği ezildi.

* Evde prova yaparken sağ el sinirleri kesildi.

* 'Çıtkırıldım' filminde kaşı yarıldı, gözkapakları kesildi, sol bilek kemikleri parçalandı.

* 'Şafakta Son Kurşun' filminde sol omuz kemiği kırıldı.

* Son filmi 'Battal Gazi Geliyor'da sol dirseği kırıldı.

* 'Malkoçoğlu' filminde sol diz kapağı parçalandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kuruluş Osman'ın Aksaçlı'sı Cüneyt Arkın film kazalarında aldığı yaraları paylaştı! 83 yaşındaki Cüneyt Arkın "Ben ekmeğim için çok şeyden vazgeçtim..."
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA