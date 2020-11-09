Kuruluş Osman'ın Aksaçlı'sı Cüneyt Arkın film kazalarında aldığı yaraları paylaştı! 83 yaşındaki Cüneyt Arkın "Ben ekmeğim için çok şeyden vazgeçtim..."

Atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman'a ikinci sezonda dahil olan usta oyuncu Cüneyt Arkın sosyal medyanın ilgi odağı. Kuruluş Osman 33. bölüm ile ekranlara gelmeye hazırlanırken Aksaçlı karakteri ile yıllara meydan okuyan usta isim Cüneyt Arkın paylaşımı ile yine gündem oldu.