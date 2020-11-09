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, sevgilisi ’nün kendisini aldattığı iddiasıyla ilgili konuştu

, sevgilisi ve arkadaşları Melisa Şenolsun-Umut Evirgen ikilisiyle Cihangir’deydi. Ergüçlü, geçtiğimiz günlerde yönetmen sevgilisi Onur Ünlü’nün bir kadınla samimi şekilde görüntülenmesiyle ilgili soruya şu ilginç yanıtı verdi: “Cihangir’in ortasında sanmıyorum ki beni aldatsın. O kadar aptalsa, o zaman ben kendimden şüphe etmeliyim!“

EVREN ABDULLAHOĞLU EVREN ABDULLAHOĞLU
Giriş Tarihi: 9.11.2020 ABONE OL
Hazar Ergüçlü, sevgilisi Onur Ünlü’nün kendisini aldattığı iddiasıyla ilgili konuştu
Hazar Ergüçlü-Onur Ünlü ve Melisa Şenolsun-Umut Evirgen çiftleri, önceki akşam Cihangir'de bir araya geldi. Mekan çıkışı Ergüçlü, kendisinden 19 yaş küçük yönetmen sevgilisi Onur Ünlü'nün geçtiğimiz günlerde bir kadınla samimi bir şekilde görüntülenmesine açıklık getirdi.

İddiayı yalanlayan Ergüçlü, "Cihangir'in ortasında sanmıyorum ki beni aldatsın, o kadar aptalsa, ben kendimden şüphe etmeliyim" dedi. Ergüçlü, o gece Ünlü'nün yanındaki kadının, öğrencisi ve arkadaşı olduğunu söyledi.


Onur Ünlü, geçtiğimiz günlerde Cihangir'de bir kadınla görüntülenmişti.
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Hazar Ergüçlü, sevgilisi Onur Ünlü’nün kendisini aldattığı iddiasıyla ilgili konuştu
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