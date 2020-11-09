Hazar Ergüçlü, sevgilisi Onur Ünlü’nün kendisini aldattığı iddiasıyla ilgili konuştu

Hazar Ergüçlü-Onur Ünlü ve Melisa Şenolsun-Umut Evirgen çiftleri, önceki akşam Cihangir'de bir araya geldi. Mekan çıkışı Ergüçlü, kendisinden 19 yaş küçük yönetmen sevgilisi Onur Ünlü'nün geçtiğimiz günlerde bir kadınla samimi bir şekilde görüntülenmesine açıklık getirdi.İddiayı yalanlayan Ergüçlü, "Cihangir'in ortasında sanmıyorum ki beni aldatsın, o kadar aptalsa, ben kendimden şüphe etmeliyim" dedi. Ergüçlü, o gece Ünlü'nün yanındaki kadının, öğrencisi ve arkadaşı olduğunu söyledi.Onur Ünlü, geçtiğimiz günlerde Cihangir'de bir kadınla görüntülenmişti.