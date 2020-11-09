Haberler Günaydın Haberleri Onur Ünlü oyuncu sevgilisi Hazar Ergüclü’yü aldattı mı? Hazar ihanet sorusuna böyle cevap verdi…

sevgilisi Hazar Ergüclü’yü aldattı mı? Hazar sorusuna böyle cevap verdi…

, sevgilisi ve arkadaşları Melisa Şenolsun-Umut Evirgen ikilisiyle Cihangir’deydi. Hazar Ergüçlü, geçtiğimiz günlerde yönetmen sevgilisi Onur Ünlü’nün bir kadınla samimi şekilde görüntülenmesiyle ilgili soruya şu ilginç yanıtı verdi: “Cihangir’in ortasında sanmıyorum ki beni aldatsın. O kadar aptalsa, o zaman ben kendimden şüphe etmeliyim!“ Hazar Ergüçlü, olay sonrası ilk kez Onur Ünlü ile birlikte dışarı çıktı.

EVREN ABDULLAHOĞLU EVREN ABDULLAHOĞLU
Giriş Tarihi: 9.11.2020 07:51 Son Güncelleme: 9.11.2020 07:59 ABONE OL
Onur Ünlü oyuncu sevgilisi Hazar Ergüclü’yü aldattı mı? Hazar ihanet sorusuna böyle cevap verdi…

- ve Melisa Şenolsun-Umut Evirgen çiftleri, önceki akşam Cihangir'de bir araya geldi.

Onur Ünlü oyuncu sevgilisi Hazar Ergüclü’yü aldattı mı? Hazar ihanet sorusuna böyle cevap verdi…

Mekan çıkışı Ergüçlü, kendisinden 19 yaş küçük yönetmen sevgilisi 'nün geçtiğimiz günlerde bir kadınla samimi bir şekilde görüntülenmesine açıklık getirdi.

Son dakika haberi... Hazar Ergüçlü'nün sevgilisi Onur Ünlü'nün bir genç kızla tokatlı görüntüleri sosyal medyada olay oldu | Video

Onur Ünlü oyuncu sevgilisi Hazar Ergüclü’yü aldattı mı? Hazar ihanet sorusuna böyle cevap verdi…

İddiayı yalanlayan Ergüçlü, "Cihangir'in ortasında sanmıyorum ki beni aldatsın, o kadar aptalsa, ben kendimden şüphe etmeliyim" dedi.

Onur Ünlü oyuncu sevgilisi Hazar Ergüclü’yü aldattı mı? Hazar ihanet sorusuna böyle cevap verdi…

Ergüçlü, o gece Ünlü'nün yanındaki kadının, öğrencisi ve arkadaşı olduğunu söyledi.

Onur Ünlü oyuncu sevgilisi Hazar Ergüclü’yü aldattı mı? Hazar ihanet sorusuna böyle cevap verdi…

, geçtiğimiz günlerde Cihangir'de bir kadınla görüntülenmişti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Onur Ünlü oyuncu sevgilisi Hazar Ergüclü’yü aldattı mı? Hazar ihanet sorusuna böyle cevap verdi…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA