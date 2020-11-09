Onur Ünlü oyuncu sevgilisi Hazar Ergüclü’yü aldattı mı? Hazar ihanet sorusuna böyle cevap verdi…

Hazar Ergüçlü-Onur Ünlü ve Melisa Şenolsun-Umut Evirgen çiftleri, önceki akşam Cihangir'de bir araya geldi.
Mekan çıkışı Ergüçlü, kendisinden 19 yaş küçük yönetmen sevgilisi Onur Ünlü'nün geçtiğimiz günlerde bir kadınla samimi bir şekilde görüntülenmesine açıklık getirdi.
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İddiayı yalanlayan Ergüçlü, "Cihangir'in ortasında sanmıyorum ki beni aldatsın, o kadar aptalsa, ben kendimden şüphe etmeliyim" dedi.
Ergüçlü, o gece Ünlü'nün yanındaki kadının, öğrencisi ve arkadaşı olduğunu söyledi.